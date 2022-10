Måske vigtigste spiller i nyere tid forlænger med Aalborg Håndbold

AALBORG:Henrik Møllgaard nærmer sig en høj alder i håndboldmæssig forstand, men han er på ingen måde færdig med Aalborg Håndbold.

Den rutinerede forsvarsgeneral har forlænget sin kontrakt for yderligere et år, så han fortsat er at finde i Aalborg Håndbold frem til sommeren 2024, oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Henrik Møllgaard vendte i 2018 tilbage til Aalborg Håndbold efter tre år hos franske PSG Handball, og har siden da været med til at vinde tre mesterskaber og to pokaltitler, samt deltage i finalen i EHF Champions League i 2021.

- Der skal ikke være tvivl om, at Henrik er en spiller og person der har stor betydning for Aalborg Håndbold. Både i kraft af hans evner på banen, men bestemt også via alt det han bringer uden for banen som kulturbærer i vores klub. Derfor var det også oplagt for os at forlænge samarbejdet for yderligere et år, udtaler direktør Jan Larsen fra Aalborg Håndbold.

- Selvom Henrik er i slutningen af sin karriere som håndboldspiller, så har han stadig masser at byde ind med. Den erfaring han har opnået som spiller på både klub- og landshold, nyder alle medspillere godt af hver eneste dag, og ikke mindst vores unge talenter kan lære meget fra en spiller som Henrik, så vi er glade for at have ham i klubben frem til sommeren 2024, lyder det videre fra Jan Larsen.

For Henrik Møllgaard selv var kontraktforlængelsen med Aalborg Håndbold et indlysende valg.

- Det var ikke svært at beslutte mig for at blive i det her fantastiske projekt. Jeg har hele tiden haft tanken, at jeg skulle slutte mit håndboldliv i Aalborg, og jeg er da glad for, at det ikke er helt slut endnu.

- Projektet her i Aalborg driver også mig, jeg vil gerne være med til at prøve at ”følge det til dørs”. Den vanvittige udvikling der har været de seneste år, er stadig spændende at være en del af.

- Selvom der har været stor udskiftning i truppen siden jeg i 2018 kom hjem, så har vi vist, at selv med tabet af store profiler, kan vi stadig lægge på. Både i forhold til at finde nye stjerner, men også at vi er på en hylde, hvor det ikke længere er en drøm at vinde de store titler, men faktisk er et mål. udtaler Henrik Møllgaard, der i alt er noteret for foreløbig 325 kampe og 977 mål for Aalborg Håndbold i karrieren.