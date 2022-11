Stor respekt for Aalborg-komet inden gensyn: - Han er god nok til VM

THY-MORS:Håndboldklubben Mors-Thy vinkede i sommer farvel til en håndfuld store profiler, men lørdag får nordvestjyderne fornøjelsen af et gensyn med én af dem. 21-årige Mads Hoxer repræsenterer nu Aalborg Håndbold, der lørdag er gæster i Thyhallerne i Thisted.

Den talentfulde højre back har taget aalborgenserne med storm og scorede tidligere på ugen fem gange i en Champions League-kamp mod THW Kiel.

- Han viser, at han er på vej mod den allerøverste hylde, og det er en fornøjelse at se. Han er bare god til at holde fokus på de rigtige ting, og det er derfor, han er blevet så dygtig, siger Mors-Thy-træner Niels Agesen.

Blandt de bedste

Mads Hoxer har indtil videre bevæget sig i periferien på landsholdet og mangler endnu at få slutrundedebut. Næste chance er VM i Sverige og Polen, der spilles til januar.

- Vi har heldigvis en landstræner, som tager sig af den slags udtagelser, men hvis du vil have min holdning, så synes jeg, at Hoxer er klar til at komme med til et stort mesterskab. Han har niveauet til at være blandt Danmarks to bedste på den position, fastslår Niels Agesen.

Succeskriteriet for Mors-Thy er ikke at slå Aalborg Håndbold. Cheftræner Niels Agesen lægger i stedet vægt på, at hans spillere mod topklubben skal udvise mod. Arkivfoto: Bo Lehm

Mens Hoxer og Aalborg indtager duksepladsen i HTH Herreligaen, kæmper Mors-Thy for at holde liv i slutspilsilden. Nordvestjyderne har et gab på fire point op til Ribe-Esbjerg, der aktuelt sidder på det yderste mandat.

Meget kunne have set anderledes ud, hvis Mors-Thy havde været bedre til at holde hovedet koldt i slutfasen af kampene. Senest smed Niels Agesens mandskab en firemåls-føring væk på seks minutter og tabte derfor til Lemvig-Thybørn.

- Det var dyre lærepenge, men vi er et nyt og ungt hold, som endnu ikke har gjort sig de store erfaringer sammen. Så vi har helt lavpraktisk talt slutfasen af den seneste kamp igennem og afklaret, hvad der manglede af kommunikation. Det betyder forhåbentlig, at vi kan være skarpere næste gang, vi står i samme situation, forklarer cheftræneren.

Nødt til at blive klogere

Spillet skal dog være ekstremt skarpt, hvis Mors-Thy lørdag skal stikke en kæp i hjulet på Aalborg Håndbolds godstog. Men Niels Agesen er klar til at give overraskelsen et skud.

- Succeskriteriet er, at vi viser mod og tør gå all in. Så må vi blive udstillet, hvis det er det, der sker. Vi er nødt til at blive klogere på de ting, vi gerne vil udvikle, og det bliver vi ikke, hvis vi gør tingene halvhjertet, siger han.

Aalborg Håndbold har i deres seneste fem kampe i gennemsnit lukket 35 mål ind, så det er ikke der, Mors-Thy forudser de største udfordringer.

- Tidligere har vi også haft okay succes med at lave mål mod Aalborg. Problemet har været, at vi selv har lukket mellem 35 og 39 mål ind. Vi er nødt til at holde deres score længere nede, hvis vi skal have en chance, erkender Niels Agesen.

Der er kampstart lørdag klokken 15 i Thisted.