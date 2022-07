Stor skuffelse hos AaB efter nederlag i premieren: - Ikke godt nok

FODBOLD:AaB fik søndag en meget skuffende start på den nye superligasæson, der åbnede med et 1-2-nederlag på udebane til Viborg.

Nordjyderne var næstbedst i store dele af kampen, men i kampens tillægstid havde Iver Fossum alligevel muligheden for at sikre en pointdeling. Nordmanden brændte dog et straffespark, og så måtte AaB rejse tomhændet hjem.

- Det er rigtig tungt lige nu. Vi fik en mulighed for at få et point, og den tog jeg ikke, så jeg er selvfølgelig skuffet, lyder det fra Iver Fossum.

Det brændte straffespark var et kedeligt dejavu for AaB'erne, der i sidste sæsons sidste kamp brændte tre af fire straffespark mod Viborg og måtte se midtjyderne løbe med billetten til kvalifikationen til Conference League.

- Man skulle næsten tro, at det er et kompleks for os. Vi må hjem og træne det, og så sidder de der forhåbentlig næste gang, siger Iver Fossum.

Set over hele kampen var det dog ganske fortjent, at AaB tabte sæsonpremieren. Bortset fra ganske få perioder sad Viborg tungt på begivenhederne.

- Vores præstation var ikke god nok. Vi har mange gange talt om, at vi ikke kan håndtere resultatet, men at vi kan håndtere præstationen. Den var ikke god nok, og det var et fortjent nederlag, siger AaB-træner Lars Friis.

Lars Friis var dybt skuffet over AaB's præstation i Viborg. Foto: Bente Poder

For det var i en række af spillets facetter, at AaB var næstbedst søndag eftermiddag.

- Jeg var godt klar over, at vi ikke ville stå snorlige her i den første kamp, men præstationen i dag havde jo ikke noget at gøre med, at vi har ændret formation.

- I den periode, hvor vi fik scoret, så vi fine ud i vores høje pres, fordi vi gjorde tingene sammen, men det var jo kun i en lille bid af kampen. For ofte var vi alt for spredte og for lange som hold, og så er det svært at lave et ordentligt pres.

- Vi har også talt meget om den dynamik, vi skal have som hold, men der manglede vi også meget. Vi blev alt for statiske, siger Lars Friis.

Så AaB'erne får formentlig en travl uge på træningsbanen, inden de forsvarende mestre fra FC København næste søndag kommer på besøg på Aalborg Portland Park.

- Det var en skuffende kamp, hvor vi var for dårlige i presset og skabte for lidt. Det har ikke noget med vores ændrede formation at gøre, så vi må hjem og kigge os selv i spejlet og arbejde hårdt på træningsbanen, siger Iver Fossum.

Med nederlaget i Viborg begyndte den nye sæson, som den gamle sluttede. I sæsonens sidste syv kampe i mesterskabsspillet blev det bare til et point, og det er den bagage, AaB'erne går ind til mødet med FC København med.

- Jeg kan ikke bruge min tid på at være bekymret. Vi skal holde fokus på, at vi skal ramme det, vi gerne vil så hurtigt som muligt i stedet for at bruge tid på at tænke på, hvem vi møder. Der er kun gode hold i Superligaen, og det så vi i dag, så det kræver en bedre indsats, hvis vi skal have noget med fra kampene, siger Lars Friis.