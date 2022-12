Stor skuffelse hos Aalborg Pirates efter nedtur i lokalbrag

AALBORG:Størstedelen af de 5000 tilskuere gik skuffede hjem fra Sparekassen Danmark Isarena, da Aalborg Pirates torsdag aften havde inviteret til ishockeyfest.

Rivalerne fra Frederikshavn White Hawks spolerede nemlig festen ved at vinde 2-1.

Alt så ellers lovende ud for aalborgenserne, da Victor Rollin Carlsson i første periode bragte et meget dominerende hjemmehold foran, men siden faldt piraterne noget i kadence, og så kunne Sebastian Brinkman og Daniel Olsson Trkulja afgøre kampen til Frederikshavns fordel.

- Første periode var vores klart bedste. Vi skabte masser af chancer, men vi var slet ikke skarpe nok. Selvfølgelig stod Galansky (Frederikshavn-målmand Tadeas Galansky, red.) godt, men vi skulle jo have lukket kampen i første periode.

- I anden og tredje periode forsvandt vi helt, og på den baggrund synes jeg faktisk, at det var fortjent, at Frederikshavn vandt. Det er selvfølgelig enormt skuffende, for uanset om der er 100 eller 5000 tilskuere, vil vi vinde over Frederikshavn, men i den her kulisse er det selvfølgelig ekstra skuffende, siger Aalborg Pirates' sportschef og assisterende træner Ronny Larsen.

Men præstationen i anden og tredje periode rakte ikke til mere.

- Vi stod helt stille og fik slet ikke fart i det, og det gjorde, at vi ikke fik lagt det pres, vi gerne vil, og så lavede vi også nogle store fejl. Træthed kan ikke være en undskyldning, for vi er vant til at spille mange kampe, men jeg vil sige, at vi spillede krampagtigt, siger Ronny Larsen.

Midt i den modgang var det tydeligt, at Aalborg Pirates var uden Julian Jakobsen, fordi kaptajnen blev skadet i tirsdags i Odense.

- Julian er en dygtig spiller, men det hold, der sidder herinde, er også et rigtig godt hold, så vi skal ikke bruge tid på at tale om dem, der ikke er med. Skader er en del af ishockey, siger Ronny Larsen.

Nederlaget var Aalborg Pirates' første til Frederikshavn White Hawks i denne sæson.

- Uanset hvilket hold Frederikshavn kommer med, er det et hold, vi helst skal vinde over hver gang. Ligaen er sådan, at man taber, når man ikke spiller op til sit bedste, og det er positivt, men det ændrer selvfølgelig ikke på, at vi er enormt skuffede over at have leveret sådan en præstation, siger Ronny Larsen.

Det gode for Aalborg Pirates er dog, at man allerede kan revanchere sig fredag aften, når de to hold tørner sammen i Frederikshavn.

- Det er vores håb og forventning, at der kommer en reaktion. Nu har folk den her følelse af skuffelse så tæt på sig, at vi forhåbentlig bider tænderne sammen og slutter året godt af, siger Ronny Larsen.

Der er kampstart i Frederikshavn klokken 19.