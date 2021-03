Stor slutspurt sendte Aalborg Håndbold til tops

HÅNDBOLD:Med en stærk slutspurt vandt Aalborg Håndbold onsdag aften med 32-29 på hjemmebane over Skjern, og den sejr betyder, at nordjyderne nu topper HTH Herreligaen.

Ni minutter før tid var Aalborg Håndbold ellers bagud 24-28 mod Skjern, men så blev en uimodståelig slutspurt sat ind. Sejren betyder, at Aalborg Håndbold nu er á point med GOG på førstepladsen. Aalborg er bedre i det indbyrdes regnskab, men GOG har dog en kamp i hånden.

Aalborg Håndbold - Skjern 32-29 (16-17) Stillinger undervejs: 4-2, 7-5, 10-8, 13-13, 16-17 (pausestilling), 18-18, 19-21, 21-24, 24-28, 27-28 Mål, Aalborg Håndbold: Lukas Sandell 9, Sebastian Barthold 6, Felix Claar 5, Valdemar Hermansen 3, Magnus Saugstrup 3, Nikolaj Læsø 3, Andreas Holst 1, Mark Strandgaard 1, Mads Christiansen Topscorer, Skjern Håndbold: Anders Eggert 6 Udvisninger: Aalborg Håndbold 2, Skjern Håndbold 3 VIS MERE

Aalborg Håndbold stillede op uden både holdets anfører og viceanfører René Antonsen og Henrik Møllgaard. Førstnævnte er sat ud af spillet af en brækket knogle i hånden, mens sidstnævnte tirsdag blev sendt i isolation, fordi værelseskammeraten fra sidste uges landsholdslejr Hans Lindberg er blevet smittet med coronavirus.

De to fravær gav en ny konstellation i forsvaret, hvor Nikolaj Læsø tog plads i midten sammen med Magnus Saugstrup, og de kom fint fra land.

Efter fem minutter førte Aalborg Håndbold med 4-1, men som første halvleg skred frem, fik Skjern stille og roligt kæmpet sig tilbage. I størstedelen af halvlegen fastholdt Aalborg Håndbold dog en snæver føring særligt takket være en godt spillende Lukas Sandell, der ikke virkede mærket af, at han netop er vendt tilbage efter at have været smittet med coronavirus.

Det ændrede dog ikke på, at der generelt sneg sig flere og flere fejl ind i Aalborg Håndbolds spil, og i halvlegens sidste minut kom Skjern foran for første gang, da Jonathan Stenbäcken udnyttede et mislykket indspil fra Andreas Holst til at løbe kontra og score til 16-15.

Sebastian Barthold fik hurtigt udlignet, men i halvlegens sidste sekund bragede Eivind Tangen bolden i mål, så Skjern kunne gå til pause foran 17-16.

Godt fem minutter inde i anden halvleg generobrede Aalborg Håndbold dog føringen, da Nikolaj Læsø scorede til 19-18 efter et vip fra Mark Strandgaard, men det var en stakket frist.

Hjemmeholdet tabte flere og flere dueller med den velspillende Skjern-målmand Robin Haug, og det udnyttede gæsterne til efter godt 13 minutter inde i anden halvleg at etablere aftenens første tremålsføring, da René Rasmussen gjorde det til 23-20.

Det duftede af en afgørelse, da Anders Eggert små ni minutter før tid bragte gæsterne foran 28-24. Så satte Aalborg Håndbold dog en fin slutspurt ind, og bare et par minutter senere var Skjerns føring reduceret til 28-27.

Tre et halvt minut før tid blev der også bragt balance i regnskabet ved den unge stregspiller Valdemar Hermansen. Små to minutter før tid bragte Aalborg Håndbold sig også foran ved Lukas Sandell, og den føring afgav hjemmeholdet aldrig igen.