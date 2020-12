Stor ros til tidligere AaB'er: Abildgaard blandt sæsonens bedste

KAZAN:Den tidligere AaB-spiller Oliver Abildgaard har taget russisk fodbold med storm, og efter den seneste runde i den russiske Premier League kom han endnu engang på rundens hold.

Det er hjemmesiden whoscored.com, der står for kåringerne, og det er ikke første gang, at nordjyden har imponeret i denne sæson. Således har han nu været på rundens hold hele syv gange.

Ikke overraskende har det også ført til, at Oliver Abildgaard er at finde på det bedste hold i sæsonen indtil videre. Her har midtbanespilleren i Rubin Kazan fået den ene plads på den centrale midtbane med en gennemsnitlig karakter på 7.5 på en skala fra 0-10. Det gør ham samtidig til delt næstbedst i hele den russiske liga - kun overgået af Nikola Vlasic fra CSKA Moskva, der har den anden plads på den centrale midtbane med et gennemsnit på 7.7.

Oliver Abildgaard fik i november sin debut på landsholdet mod Sverige.