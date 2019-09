Stor triumf for Mors-Thy: Teenager skød guldkandidater i sænk

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold leverede en stor overraskelse i Primo Tours Ligaen, da Skjern Håndbold torsdag aften blev sendt hjem fra Thisted med et 25-28-nederlag.

Kampens helt store oplevelse for Mors-Thy var blot 18-årige Mads Hoxer, der blev sit holds topscorer i kampen.

Mors-Thy kom stærkt fra start mod forrige sæsons danske mestre, og det var også takket være de unge spillere.

20-årige Nicklas Graugaard havde fået chancen fra start i målet i stedet for væsentlig mere rutinerede Søren Pedersen, og den unge målmand leverede flere store redninger i kampens indledning.

I den modsatte ende viste 18-årige Mads Hoxer sig med flere fornemme scoringer som en fuldgod substitut for skadede Marcus Dahlin. Graugaards redninger og Hoxers mål var således stærkt medvirkende til, at Mors-Thy efter ni minutters spil førte 5-2.

Som første halvleg skred frem, viste den unge lejesvend fra Bjerringbro-Silkeborg Jens Dolberg Plougstrup sig også flot frem, men den store oplevelse var fortsat Mads Hoxer, og ganske karakteristisk var det den unge højre back, der scorede Mors-Thys sidste mål i første halvleg, som hjemmeholdet vandt 15-12.

De unge Mors-Thy-spillere fortsatte ufortrødent fra starten af anden halvleg. Nicklas Graugaard stod fortsat med en redningsprocent omkring de 40, mens Mads Hoxer fortsatte med at gøre livet surt for Skjern-defensiven.

Små 12 minutter inde i anden halvleg scorede Hoxer sit sjette mål i kampen til 20-16-føring til Mors-Thy, mens Skjern følte sig nødsaget til at kalde til timeout. Det havde dog ikke den ønskede effekt, for hjemmeholdet øgede bare føringen.

Med 14 minutter tilbage udnyttede Søren Nørgaard et kontraløb til at gøre det til 24-18, og så måtte et mere og mere desperat Skjern-hold også benytte sig af den sidste timeout.

Skjern sendte også Björgvin Pall Gustavsson på mål, og det var lige ved at bringe gæsterne tilbage i kampen. Islændingen hjalp til med flere store redninger, så Skjern fik reduceret til 24-26 med godt tre minutter tilbage.

I det følgende angreb kom Mors-Thy dog igen foran med tre mål, da Jacob Hessellund med en genial aflevering fandt en helt fri Søren Nørgaard. Skjern reducerede endnu engang, men kampen blev endegyldigt afgjort, da Frederik Tilsted med et minut tilbage brød igennem og scorede til 28-25 og sikrede Mors-Thy sæsonens anden sejr.