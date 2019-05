Store danske profiler tidligt ude i Himmerland

GOLF: To af de største danske navne kunne allerede tidligt fredag eftermiddag konstatere, at den største golfturnering på dansk grund var slut for i år for deres vedkommende.

Både Søren Kjeldsen og Thorbjørn Olesen missede cuttet efter forfærdelige runder, hvor Søren Kjeldsen var seks slag over par, mens Thorbjørn Olesen var tre slag over. Dermed endte de langt nede i feltet og udenfor cutgrænsen.

- Det var meget vanskelige betingelser, og kombineret med en forkølelse var det selvfølgelig ikke det bedste udgangspunkt, siger Søren Kjeldsen, der særligt havde store problemer på ottende hul, hvor det blev til en triple bogey.

- Jeg prøvede et slag med venstre, hvor jeg skulle ud af buskene, men der endte jeg endda med at ramme ved siden af, siger Søren Kjeldsen.

Thorbjørn Olesen lavede for anden dag i træk triple bogey på 18. hul.

- Det er jo et hul, som jeg har spillet godt tidligere, men det har ikke været min ven i denne uge. Jeg synes, betingelserne var svære, og de kunne måske godt have sat banen lidt nemmere op, når nu man ved, hvordan vejret skulle være i dag. Eller i det mindste give os lov til at have bolden i hånden på fairway. Men sådan var betingelserne selvfølgelig for alle, siger han.

I det hele taget har danskerne haft en vanskelig turnering. I skrivende stund er der kun fem danskere indenfor cutgrænsen, der ser ud til at blive par, og det vil være det laveste antal nogensinde. Tidligere er det laveste antal otte danskere i weekenden - på trods af, at det egentlig er danskervenlige betingelser.

- Det er superærgerligt, for det er vigtigt for turneringen, at der er nogle danskere med fremme i weekenden. Det er stadig en fantastisk turnering, og jeg elsker at komme her. Og du kan være helt sikker på, at vi har gjort, hvad vi kunne for at være med, siger Søren Kjeldsen.