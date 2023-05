Store frustrationer: Aalborg-lejren mest sure på sig selv

FREDERICIA:Skuffelsen hang tykt i Aalborg Håndbolds omklædningsrum efter onsdagens semifinale-nedtur i det sydjyske.

Nordjyderne var blot ét mål fra at booke en plads i DM-finalen, men med Fredericias sidste øjebliks sejr på 30-29 skal holdene nu på den igen søndag.

- Jeg synes, vi var for uskarpe i den afgørende fase af kampen. Vi var foran 27-24 og havde bolden, men derfra fik vi for sjældent skabt de ting, som vi skulle og havde aftalt, siger cheftræner Stefan Madsen, der peger på defensiven som det største af Aalborgs problemer i heksekedlen i Fredericia.

- Vi fik lukket for mange mål ind på ydersiden af vores højre forsvarsside, og det fik vi aldrig løst. Det irriterer mig, for det var vi egentlig forberedte på, forklarer Aalborg-træneren, der måtte se Fredericias venstre fløj Martin Bisgaard lave utrolige 13 mål.

Fredericia er kendt for deres syv-mod seks-spil, og det endte altså med at blive en afgørende faktor i kampen.

Fredericia-jubel efter sejren over Aalborg Håndbold i onsdagens dramatiske semifinale. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Vi havde overhovedet ikke styr på den del, så gang på gang blev vi spillet helt ud. Det skal vi hjem og kigge noget video på, for det er nøglen til at slå dem, påpeger Sebastian Barthold.

Aalborg Håndbold har en stor del af sæsonen kørt på pumperne, fordi skader og sygdom konstant har ramt holdet, så en tredje og afgørende semifinale på søndag er ikke lige, hvad doktoren har ordineret.

- Vi har nogle, der tager et rigtigt stort slæb i kampen, og derfor havde vi selvfølgelig også håbet på, at den ville tippe over til vores fordel. Men nu skal vi endnu en gang have slikket sårene og have rejst os igen til hjemmekampen søndag. Det skal vi også nok, siger Stefan Madsen.

Én af de spillere, han henviser til, er playmaker Felix Claar, som så helt pumpet ud til sidst i onsdagens kamp. Ifølge hans cheftræner fik han dog heller ikke de nødvendige betingelser af dommerne.

- Det er godt nok meget, han skal slæbe, hvis han skal have noget som helst i øjeblikket, og det er klart blevet et tema. Man fristes til at sige, at det er fint for ham, at han nu skal videre til en anden liga, siger en frustreret Stefan Madsen, der havde svært ved at finde hoved og hale i linjen i kampen.

Henrik Møllgaard må her acceptere en udvisning i kampens slutfase, hvor tingene brændte sammen for aalborgenserne. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Det frustrerer, men jeg vil gerne understrege, at det ikke er det, der afgør kampen.

Afgørende kan det til gengæld blive, at Aalborg Håndbold har fordel af hjemmebane søndag eftermiddag i det tredje og afgørende slag om finalebilletten.

- Vi har i lang tid været vant til at spille to kampe om ugen, men en lille pause nu havde ikke gjort noget. Vi er dog nødt til at smøge ærmerne op og finde nogle bedre defensive løsninger frem til på søndag. Med 5000 tilskuere i ryggen skal vi nok være klar, forsikrer Sebastian Barthold.