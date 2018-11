Store klø til kinesisk topspiller kostede VEB

BADMINTON: Den kinesiske damesingle Beiwen Zhang har været suveræn i en lang periode i dansk turneringsbadminton, men fredag aften fik hun blot fire point i andet sæt, da huin tabte klart til Mia Blichfeldt.

Det nederlag var i høj grad med til, at Vendsyssel Elite Badminton led sit andet nederlag på en uge, da holdet tabte med 4-2 på udebane til Solrød Strand.

Det var en match, der bød på mange tætte kampe, og to af duellerne gik ud i tre sæt. Kun de to herresingler, Raul Must og Victor Svendsen, skaffede sejre. Victor Svendsen med en en flot sejr over Hans-Kristian Vittinghus.

Inden fredagens match havde VEB blot tabt seks individuelle kampe i sæsonens første fire matcher.