Store penge på spil i pokalen

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold spiller om en større økonomisk gulerod, når KIF Kolding København onsdag aften kommer på besøg i Jutlander Bank Arena.

Vinderen får plads i pokalturneringens finalfour, og det vil skæppe godt i pengekassen.

- De seneste år har man fået omkring 300.000 kroner for bare at deltage ved finalfour, og dertil kommer nogle placeringspræmier. Hvor meget det bliver i år, afhænger selvfølgelig af både reklame- og entréindtægter, men jeg hverken håber eller forventer, at beløbet bliver mindre, lyder det fra Aalborg Håndbold-direktør Jan Larsen.

Derfor er onsdagens kamp selvsagt også af stor betydning.

- Det er jo ikke sådan, at det lukker klubben, hvis vi ikke kommer med til finalfour, men det er penge, der vil lune. Økonomi er jo en nødvendighed for, at vi kan blive ved med at drive den her klub på det niveau, vi gerne vil, siger Jan Larsen.

For Aalborg Håndbold er den sportslige prestige i at være blandt de fire bedste hold i pokalturneringen dog ligeså vigtig.

- Det handler jo om vores sportslige selvforståelse. Vi har en ambition om at være med der, hvor titlerne uddeles, og det er vores erklærede målsætning at komme med til finalfour, så det er selvfølgelig en meget vigtig kamp, siger Jan Larsen.

Der forventes op imod 4500 tilskuere til onsdagens pokalkvartfinale i Jutlander Bank Arena. Der er kampstart 18.30.