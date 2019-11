Store præstationer belønnes: Finsk keeper på kontrakt

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn White Hawks reagerede lynhurtigt, da førstemålmanden Tadeas Galansky blev skadet op til den altafgørende kamp om at komme i Final Four mod SønderjyskE.

Ind kom den finske keeper Samuel Jukuri på en korttidskontrakt, og han har siden gjort det så godt, at klub og spiller har valgt at aftalen skal forlænges, så den gælder for resten af sæsonen.

- Han startede jo ud med en fantastisk kamp for os imod SønderjyskE. Men når vi ser på, både som han træner, og hvordan han er som person, så har vi besluttet os for at beholde ham. Vi har været glade for det, han har leveret på isen, og han er glad for at være her, siger holdets finske træner Jari Pasanen.

- Planen var faktisk hele tiden, at vi skulle hente en tredje keeper ind på et tidspunkt, og nu endte det så med at blive lidt tidligere end ventet. Til gengæld har vi så fundet et rigtig godt match, siger han.

Samtidig betyder det, at holdets hidtidige andenkeeper, Aphiwat Sengthaisong, rykker ned som tredjemålmand, hvor han så til gengæld får fast spilletid i den næstbedste række.

- Han har nået en alder, hvor det også er vigtigt for ham, at han får noget kamptræning, og niveaumæssigt passer det bedst med 1. division lige nu. Men han skal stadig udvikle sig, og det håber vi på, at han kan gøre endnu mere der, lyder det fra træneren.

Frederikshavnerne råder nu over en af landets bedste keeperduoer, og der er ingen tvivl om, at konkurrencen bliver rigtig hård.

- Det er kun godt for hele holdet. Til træningen har vi tre målmænd med, og på den her måde kan vi sørge for, at alle får istid. Som træner er det fantastisk at råde over to virkeligt gode målmand, og hvis en bliver skadet, så har vi stadig en klassekeeper, der kan starte. Markspillerne kommer også for alvor til at blive testet til træning, for det bliver simpelthen svært at score. På den måde kommer det hele holdet til gode.

Frederikshavn har dermed brugt syv af deres otte udlændingepladser for sæsonen.