Store roser til ung Mors-Thy-keeper: - Han bliver en profil i årene fremover

HÅNDBOLD:Det lykkedes lørdag endelig Mors-Thy at få point på ligakontoen, da Skive fH i et tæt lokalopgør blev besejret med 31-28 hjemme i Bette Balkan.

Cheftræner for Mors-Thy, Niels Agesen, havde valgt at give den 20-årige keeper Rasmus Henriksen chancen fra start.

Dermed fik han en oplagt mulighed for at råde bod på den fejl, som i seneste kamp mod Bjerringbro-Silkeborg var en medvirkende faktor til, at Mors-Thy missede ét point i Midtjylland.

- Jeg har fået mange spørgsmål om, hvordan han skulle samles op frem mod den her kamp, men han kom bare til træning med fuld ild om torsdagen, så det var der slet ikke behov for. Det er en fornøjelse at arbejde med en type som Rasmus.

- Han stod en fin kamp sidst, han har trænet godt, så det var helt naturligt, han skulle starte. Desuden har han en kæmpe aktie i, at vi fik de to point med fra den her kamp, lyder det fra Niels Agesen, der fik fuld valuta for at give den unge målvogter chancen.

Rasmus Henriksen stod med en redningsprocent omkring 40, hvortil han leverede nogle store redninger på afgørende tidspunkter.

- Det var dejligt at kunne komme tilbage og levere en kamp på det her niveau. Jeg synes, at det var lige i overkanten, at jeg lukkede 28 mål ind, men jeg hæfter mig ved, at jeg fik lavet nogle ekstraordinære redninger, lyder det fra Rasmus Henriksen.

Niels Agesen kalder da også målmandsduellen mellem sidste sæsons førstemålmand Rasmus Bech og unge Rasmus Henriksen for forholdsvis åben.

- De har jo sådan cirka delt om spilletiden indtil videre, og jeg tror, at jeg vil skyde mig selv i foden, hvis jeg vælger en førstekeeper i øjeblikket.

Rasmus Henriksen nyder godt af samarbejdet med den otte år ældre navnebror.

- Vi har et fantastisk samarbejde. Vi er to vidt forskellige typer, men vi bruger hinanden godt internt, så det ser rigtig godt ud på den position.

Cheftræneren er heller ikke bange for at spå den unge keeper en stor fremtid i Mors-Thy.

- Han er ærgerrig, arbejdsom og enorm dygtig. Det er tre ting, som kan bære en håndboldspiller langt. Der er ingen tvivl om, at han bliver en profil på vores hold i årene fremover, lyder de flotte roser fra cheftræneren.