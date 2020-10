Storesøster skal have hævn: Fortuna jagter tre point i Thy

FODBOLD:Det var lillesøster, der nappede fuld gevinst, da Fortuna Hjørring og FC Thy - Thisted Q tørnede sammen i sæsonpremieren i Gjensidige Kvindeligaen i august. Siden er Fortuna Hjørring dog kommet væsentligt bedre i gang, og det gør da også, at de forsvarende danske mestre må påtage sig favoritværdigheden i stor grad i dagens lokalopgør på Sparekassen Thy Arena.

- Det er jo altid sjovt med de her opgør mellem storesøster og lillesøster, og det er jo endnu sjovere den her gang, hvor det er storesøster, der skal jagte revanche, siger FC Thy-træner Torben Overgaard.

- Når det er sagt, så kender vi godt vores plads i hierarkiet, og vi ved, at det bliver en ekstremt svær kamp. De er kommet langt bedre med, end de var i den første kamp. Omvendt glæder vi os over, at det spillemæssigt bliver bedre og bedre, selvom vi ikke har vundet i fem kampe. Vi er blevet bedre til at have bolden og spille med bolden, så vi ikke længere bare er det omstillingshold, som vi nok må sige, vi har været i den første tid i ligaen, siger han.

- Mit håb er da, at vi gennembanker dem 1-0, siger han med et stort grin.

Han kan samtidig glæde sig over, at Sarah Dyrehauge er klar igen, efter hun gjorde comeback i weekendens kamp mod Brøndby.

På den modsatte side er der naturligvis stor glæde over, at Fortuna resultatmæssigt er kommet i gang og senest slog Nordsjælland med hele 5-1 på eget græs.

- Det er nok rigtigt, at vi resultatmæssigt kom lidt tøvende i gang, men jeg har hele tiden været tilfreds, for spillet har peget i den rigtige retning. I de første kampe havde vi slet ikke truppen på plads, og efterhånden som den er blevet bedre og bredere, så er vi kommet i gang, siger træner Niclas Hougaard.

- Det er os, der jagter revanche, men vi føler også, at en kamp mod Thy, det er en kamp, vi skal vinde. De er ikke nemme at spille imod, for de taber ikke mange kampe, men vi føler os klar, siger han.

Og så skal jagten på Brøndby sættes ind.

- I år hjælper turneringsstrukturen os jo, for hvis vi bliver nummer to, så er det ligegyldigt, hvor mange point vi er efter Brøndby. Så er vi kun to point efter.