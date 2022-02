Storklub så talent an: Derfor fravalgte Theo udlandet for AaB

FODBOLD:AaB sikrede onsdag en underskrift med en af klubbens allerstørste talenter. Theo Sander er nemlig lige fyldt 17 år og er allerede nu en officiel del af superligatruppen i Aalborg.

Med den nye kontrakt har klubben papir på målmandstalentet frem til udgangen af 2024. Det sker kort tid efter, at keeper Andreas Hansen blev udlejet til FC Nordsjælland med en købsoption, hvilket gjorde Theo Sander til næste valg til målmandsposten efter svenske Jacob Rinne.

Det spiller i høj grad ind i forlængelsen, fortæller stortalentet.

- De har vist mig stor tillid ved at gøre mig til andenkeeper allerede nu. Det er en af grundene til, at jeg forlængede med AaB. Der var selvfølgelig dialog inden, hvor vi var mere afventende. Så åbnede pladsen sig nu, som fik kontraktforhandlingerne godt i gang, siger Theo Sander.

AaB's sportschef er ligeledes glad for forlængelsen efter, at klubben gjorde plads til teenageren i superligatruppen til det kommende forår.

- Vi har ikke lovet Theo noget. Men jeg synes, at vi har haft nogle gode samtaler med ham og hans familie gennem de seneste måneder. Det viser jo også noget, at vi låner Andreas Hansen ud til Nordsjælland. Det gør vi, fordi timingen er god, og så Theo kan mærke, hvordan Superligaen er, fortæller Inge André Olsen.

Theo Sander havde allerede i fjor præsteret på så et højt niveau, at udlandet kiggede med i målmandens udvikling. Således var han for et år siden til prøvetræning hos den italienske storklub, Juventus, mens AaB meldte ud, at man var i dialog med flere klubber om målmandstalentet.

I stedet for et skifte prioriterer stortalentet nu AaB.

- Min store grund til at blive i AaB er helt klart førsteholdsfodbold. Jeg skal være så tæt som muligt på førsteholdsfodbold hver dag. Der var ikke andre steder, der kunne give mig det på samme måde, siger han.

- Jeg skrev under med AaB, fordi jeg gerne vil være her. Ville jeg et andet sted hen, havde jeg ikke skrevet under på så lang en kontrakt. Ville jeg et andet sted hen, så var det også sket. Men det er ikke tilfældet.

Da AaB for et år siden var i dialog med flere klubber om Theo Sander, blev det heller ikke mere konkret end som så. Den norske sportschef fortæller nemlig, at et salg ikke var oppe over.

- Den slags er jo hypotetisk. Det kom vi aldrig til. Vi så det som en god mulighed for Theo at se Juventus an. Det er en stor klub, så det var fornuftigt for alle partner at lade ham rejse derned, siger Inge André Olsen.

Således står 17-årige Theo fra Skørping fortsat i Aalborg og har næsen i sporet mod spilletid i den danske liga.

- Jeg glæder mig til at være på holdkortet hver uge og være tæt på alle kampene i foråret - udebane og hjemmebane. Jeg skal se, hvordan det hele fungerer, og så kan det jo være, at det er én selv, der skal spille en dag, lyder det afrundende fra Sander.

