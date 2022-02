Storklub snupper Aalborg-profil

HÅNDBOLD:Næste sæson bliver efter alt at dømme Felix Claars sidste som Aalborg Håndbold-spiller.

Det velansete tyske medie RT Handball fortæller nemlig, at den svenske playmaker skifter til tyske SC Magdeburg, når hans kontrakt med Aalborg udløber i sommeren 2023, og det stemmer overens med Nordjyskes oplysninger.

SC Magdeburg, der i efteråret vandt VM for klubhold, råder i forvejen over de to tidligere Aalborg-spillere Magnus Saugstrup og Omar Ingi Magnusson.

- Der går mange rygter om vores spillere, men jeg vil hverken be- eller afkræfte noget. Vi må se, hvad der sker.

- Vi er glade for vores spillere, og det er vi også for Felix. Han spiller helt sikkert i Aalborg til og med næste sæson, og så må vi se, hvad der sker derefter, siger Aalborg Håndbold-direktør Jan Larsen.

Felix Claar kom til Aalborg Håndbold fra svenske Alingsås i sommeren 2020.