Storsatsende VEB tørrede gulv med Aarhus

BADMINTON:Vendsyssel Elite Badminton har satset stort til den nye sæson i Badmintonligaen, og søndag gav det for alvor resultat i sæsonpremieren, hvor holdet smadrede Aarhus AB med cifrene 7-2.

Og tilskuerne formåede også at bakke op om satsningen. Der var nemlig rigtig godt besøgt i Arena Nord til sæsonpremieren, hvor det var tydeligt, at de nye navne, Jan Ø. Jørgensen, Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl for alvor har formået at tiltrække sig opmærksomhed.

De to kvindelige spillere leverede i den grad også varen, da både Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen vandt både deres mixed double-kampe, ligesom de sejrede i to sæt i damedoublen.

Det er stadig tidligt på sæsonen i ligaen, og derfor må flere af klubberne undvære profiler, der stadig spiller turneringer i det store udland. Aarhus måtte derfor undvære VM-sølvvinderen Anders Antonsen, men noget overraskende formåede gæsterne alligevel at vinde 1. herresingle. Jan Ø. Jørgensen tabte nemlig overraskende til Lakshya Sen i to sæt, men det skulle også vise sig at blive et af bare to nederlag.

Foto: Lars Pauli

Også herredoublen med Zvonimir Durkinjak og Jacco Arends endte som tabere, efter de ellers havde vundet første sæt med hele 21-11.

Og det er vigtigt i denne sæson, hvor pointreglerne er blevet ændret. Således spilles der nu ni kampe mod tidligere seks, og hver enkelt kamp giver point til det samlede regnskab. Samtidig uddeles, der også tre point, og de tildeles det vindende hold, hvis vinderne vinder seks kampe eller flere. Ender kampen 5-4, så får vinderne to bonuspoint, mens taberne får et enkelt.

Således hentede Vendsyssel Elite Badminton altså hele 1o point i tabellen denne søndag eftermiddag.