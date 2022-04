Aalborg Håndbold er tæt på semifinalerne efter storsejr

HÅNDBOLD:Der er kun spillet to runder af HTH Herreligaens slutspil, men Aalborg Håndbold ligner allerede et mere end almindeligt godt bud på en semifinaledeltager.

Mandag aften vandt aalborgenserne med 36-26 hjemme i Sparekassen Danmark Arena over Fredericia HK, og dermed har de to første slutspilskampe givet fire point. Dertil kan så lægges de to point, som Aalborg Håndbold fik med over fra grundspillet.

Aalborg Håndbold - Fredericia HK 36-26 (19-12) HTH Herreligaen slutspil

Stillinger undervejs: 4-3, 7-6, 11-6, 14-7, 19-12 (pausestilling), 22-14, 24-17, 27-18, 30-23, 35-26

Mål, Aalborg Håndbold: Nikolaj Læsø 10, Felix Claar 6, Buster Juul 5, René Antonsen 4, Andreas Holst 3 Benjamin Jakobsen 2, Jesper Nielsen 2, Christian Termansen 2, Jonas Samuelsson 1, Henrik Møllgaard 1

Topscorere, Fredericia HK: Anders Kragh Martinusen 5, Martin Bisgaard 5

Udvisninger: Aalborg Håndbold 1, Fredericia HK 2

Tilskuere: 4022 VIS MERE

I forhold til onsdagens 31-30-sejr hos Mors-Thy stillede Aalborg Håndbold mandag aften op med en helt ny højre side.

Kristian Bjørnsen var på grund af en skade ikke på holdkortet. Det var Lukas Sandell, men han kom slet ikke på banen. Det gav masser af spilletid til Jonas Samuelsson på højre fløj, mens Aalborg åbnede med en bagkæde med tre højrehåndede spillere, men undervejs også gav pænt med spilletid til unge Christian Termansen på højre back.

Aalborg Håndbold lod sig dog ikke mærke synderligt af de to fravær. Gæsterne fra Fredericia fulgte med til 6-6, men så scorede Aalborg Håndbold fem gange i træk, og dermed var al spænding reelt elimineret.

En velfungerende defensiv foran en fint spillende Mikael Aggefors i målet lagde grundlaget for, at Aalborg Håndbold kunne få overtaget i kampen, og i den anden ende var Felix Claar og især Nikolaj Læsø godt spillende.

Unge Christian Termansen fik masser af spilletid mod Fredericia i Lukas Sandells fravær. Foto: Bente Poder

Sidstnævnte scorede fem gange på fem forsøg i første halvleg og satte et passende punktum ved at sende Aalborg Håndbold til pause foran 19-12 med en scoring i første halvlegs sidste sekund.

Fra anden halvlegs start var der fortsat klasseforskel i nordjysk favør, og efter godt seks minutters spil kom hjemmeholdet for første gang foran med 10 mål, da Christian Termansen scorede sit første mål og bragte Aalborg Håndbold foran 24-14.

Fredericia svarede godt nok igen ved at score kampens næste tre mål, men hjemmeholdet fik hurtigt begivenhederne under kontrol igen.

Midtvejs i anden halvleg fik bagspilleren Andreas Holst også nogle efterhånden sjældne kampminutter. Det blev en blandet oplevelse for vestjyden, der brændte et par oplagte chancer, men også fik scoret tre meget fine mål.

Alt i alt var det dog en meget vellykket aften på kontoret for Aalborg Håndbold, der forlængede 2022's lange sejrsstime uden for alvor at anstrenge sig. Næste opgave er på lørdag på udebane mod Skjern Håndbold.