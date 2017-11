Storsejr sendte Danmark til VM

FODBOLD: Det danske herrelandshold skal med til VM i fodbold for femte gang i historien.

Billetten til næste sommers slutrunde i Rusland blev booket tirsdag aften i Dublin, hvor landsholdet viste storspil og vandt med ydmygende 5-1 over Irland, hvilket også blev dobbeltopgørets samlede resultat.

VM var ellers langt væk efter fem minutter, da Irland scorede til 1-0, men allerede ved pausen, var Danmark med kraftig kurs mod Rusland.

En udligning skabt på en genialitet af Pione Sisto og et føringsmål via en Christian Eriksen-perle vendte billedet på tre minutter i første halvleg.

Efter pausen punkterede kampens helt store profil spændingen, da Eriksen med flotte spark i det 63. og 74. minut endegyldigt sendte landsholdet til sin første slutrunde siden EM i 2012.

I den ordinære spilletids sidste minut scorede indskiftede Nicklas Bendtner på straffespark.

Efter den første kamp blev der talt meget om en dårlig bane i Parken, men en flot græsbane i Irland sørgede for, at begge hold i perioder spillede bedre kombinationsspil.

Det var dog en af de frygtede irske dødbolde, der gav Danmark en skrækkelig start på kampen.

Et frispark midt på banen blev slået ned mod det danske felt, Nicolai Jørgensen ramte bolden skævt og slog den op i luften, så Kasper Schmeichel endte på mellemhånd.

Derfor kunne forsvarsspilleren Shane Duffy let heade irerne i front efter fem minutter.

Åge Hareides veloplagte tropper lod sig dog ikke gå på af den lidt tilfældige dukkert.

Først var Jens Stryger Larsen ved at komme frem til en stor mulighed efter en diagonalbold, men det skulle lidt uventet vise sig at være William Kvist, der kom med Danmarks første kvalificerede afslutning.

Efter 16 minutter hamrede Kvist bolden fladt mod mål, og kun en stærk parade ved stolperoden af Darren Randolph forhindrede en udligning. Kort efter var også Pione Sisto tæt på.

Trods det tidlige irske mål havde danskerne hurtigt genvundet troen på en VM-billet, og når spillet var hurtigt nok, udmøntede et dansk overtag sig også i chancer.

Omvendt havde irerne med det tidlige mål også fået selvtillid, og de grønblusede pressede væsentligt højere i store perioder, end det var tilfældet i den første kamp.

Det gav også to chancer, men både Daryl Murphy og James McClean måtte se afslutninger gå snert forbi Schmeichels mål.

Før de to kampe havde Åge Hareide udpeget driblestærke Pione Sisto som en mand, der kunne sende Danmark til VM. I de første 28 minutter var han blevet spist af det irske forsvar, men så fandt Sisto magien frem.

Han satte sin oppasser med en fræk tunnel og spillede bolden ind i feltet.

En fremstormende Andreas Christensen fik dirigeret bolden mod mål, og via stolpen og en irsk fod fra Cyrus Christie kom Danmark igen på VM-kurs med et kludemål.

Chokket skulle hurtigt blive værre for irerne, da Danmark bragte sig i front tre minutter senere.

Yussuf Poulsen erobrede bolden på midten af banen. Efter to afleveringer frem og tilbage med Nicolai Jørgensen havnede bolden hos Christian Eriksen.

Med kirurgisk præcision drejede den danske stjerne bolden op under overliggeren og ind i mål.

Det irske publikum havde sunget deres helte frem fra kampstart, men de to hurtige danske scoringer gav et lydmæssigt overtag fra den danske delegation af fans bag det ene mål.

Med en dansk 2-1-føring var irerne tvunget til at score to gange for at kunne nå VM.

I en offensiv satsning blev hurtigløberen Aiden McGeady og den aldrende kreatør Wes Hoolahan sendt på banen i stedet for muskelspillerne Harry Arter og David Meyler.

Det gjorde ikke hjemmeholdet bedre. Danskerne fik mere tid på bolden og kunne få tiden til at gå.

Der stod således Danmark og i særdeleshed Christian Eriksen på chancerne.

Først tvang han Darren Randolph ud i en parade ti minutter inde i anden halvleg, og syv minutter senere var spændingen væk, da Eriksen sendte bolden forbi Randolph.

Efter samspil med Pione Sisto fik Eriksen muligheden for at sparke fra kanten af feltet, og med sin venstre fod - i princippet hans svageste fod - skruede han bolden i mål med indersiden.

Scoringen faldt nede foran de danske fans, der brød ud i ekstatisk jubel sammen med en bunke af danske spillere.

Derfra blev der sejlet op ad åen, minutterne gik, og det var blot et spørgsmål om at få den sidste cirka halve time til at gå.

Christian Eriksen var dog ikke begyndt at tænke på en fejring endnu. I stedet fik han sit hattrick, da han udnyttede en irsk foræring til kanonere bolden op i målhjørnet til 4-1.

Det, der havde udviklet sig til en dansk magtdemonstration, fik flere irske fans til at forlade stadion med et kvarter tilbage

De tilbageværende tilskuere kunne se Danmark få et straffespark i det 89. minut, da Nicklas Bendtner blev sparket ned. Den selvtillidsfulde angriber tog selv bolden og sparkede den op i målhjørnet til 5-1.

Lodtrækningen til VM-grupperne finder sted 1. december.

