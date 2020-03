Storsejr sikrede fuldt udbytte i Thisted gennem grundspillet

HÅNDBOLD:Tirsdag blev Århus Håndbold eftertrykkeligt slået af Mors-Thy Håndbold, da de blåblusede vandt 38-26 over gæsterne i Primo Tours Ligaen.

Dermed er der fire point ned efterfølgerne, der håber på at slå Mors-Thy væk fra slutspilspladserne. Det er også sjette sejr ud af de seks grundspilskampe i Thyhallen gennem den indeværende sæson.

Aarhusianerne kom godt fra start og lykkedes med hurtigt gennemførte angreb, som Søren Pedersen i mål ikke fik fat i. På de første fire minutter var der således scoret otte mål i kampen.

Mors-Thy arbejdede derefter med at trække lidt tempo ud af opgøret. Sådan kom de langsomt tilbage. Efter 13 minutters spil var hjemmeholdet således foran på hjemmebanen i Thisted.

Især Nicklas Graugaard blev en afgørende faktor med flere skarpe redninger, da han kom ind i nordvestjydernes mål i stedet for sin ældre målmandskollega.

Det var med til at bryde Århus Håndbolds momentum. I den sidste tredjedel af første halvleg holdt Mors-Thy sig inde i kampen med et aggressivt angreb og flere afgørende kontramål.

I de sidste sekunder kunne Frederik Tilsted så hamre et langskud ind til 22-16 efter en intensiv og målrig første halvleg.

Til gengæld kom der mere ro på målene efter pausen. Her blev hjemmeholdets kræfter mest brugt på at holde Århus Håndbold nede og så stærkt organiseret i forsvaret. Det gav pote, og sejren ilede sig i hjemmeholdets retning minut for minut.

Med et kvarter tilbage af kampen udbyggede Emil Bergholt nemlig føringen til otte mål. I minutterne efter straffede Bjarke Christensen ad flere gange aarhusianerne i kontraen og gjorde føringen tocifret.

Med 10 minutter tilbage stod der 33-22 i Thyhallen, og her kunne cheftræner Søren Hansen sætte ungdomsspilleren Marcus Midtgaard på banen og sætte værdifulde minutter ind på udviklingskontoen.

Med sejren har Mors-Thy fire kampe tilbage i Primo Tours Ligaens grundspil til at sikre en slutspilsplads.