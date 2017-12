Storsejr til EH Aalborg

NØRRESUNDBY: EH Aalborg ligner et hold, der vil spille med om den direkte oprykning til kvindernes bedste håndboldrække herhjemme.

Nordjyderne havde lørdag ikke de store problemer med bundholdet Lyngby, der blev sendt hjem med et nederlag på hele 30-17.

De suveræne cifre dækker dog også et kampforløb, hvor hjemmeholdet skulle bruge en halv time på at nedkæmpe gæsterne. Stillingen ved pausen var således blot 12-11, men i de sidste 30 minutter kørte EH Aalborg Lyngby over med cifrene 18-6.

Sejren betyder, at EH Aaborg rykker op på rækkens andenplads med 18 point for 11 kampe.

Nummer et og to i 1. division rykker direkte op i den bedste række, HTH GO-ligaen.