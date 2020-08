Storsejr til VEB's tophold i udekampen mod Højbjerg.

BADMINTON:Vendsyssel Elite Badminton er tophold i Badmintonligaen efter to ud af ni runder i grundspillet. Torsdag aften vandt VEB med hele 7-2 ude over Højbjerg/ViaBiler. Dermed har holdet hentet 21 ud af 24 mulige point. Det er klubbens bedste sæsonåbning nogensinde i landets bedste række.

VEB bragte sig foran med 6-0, og dermed var de tre bonuspoint allerede hjemme i Smilets By.

Til sammenligning tabte VEB for et år siden med de samme cifre i udekampen mod Højbjerg/ViaBiler. Det skal dog for retfærdighedens skyld nævnes, at hjemmeholdet måtte undvære sin skadede profil Line Kjærsfeldt.

- Vi fik en super start, og herfra rullede tingene for os. Vi var igen dygtige til at samle holdet. De vil så gerne vinde for hinanden, siger VEB's cheftræner, Allan Kolbro Nielsen.

I første mixeddouble mødte VEB-tilgangen Mathias Christiansen sin normale makker, Alexandra Bøje. Parret er nr. 28 på verdensranglisten. Mathias dannede par med Cheryl Seinen, mens Bøje spillede sammen med Anders Skaarup Rasmussen. VEB-parret vandt 21/19, 21/17.

Victor Svendsen vandt i anden herresingle med 21/16, 21/12 over Karan Rajan Rajarajan.

- Victor spillede igen en god kamp. Han har vundet sine to første kampe, og i mine øjne er han en seriøs kandidat til en plads på Danmarks Thomas Cup-hold, mener Allan Kolbro Nielsen.

Jan Ø. Jørgensen fik revanche for sidste års nederlag samme sted til Hans-Kristian Solberg Vittinghus. VEB-spilleren vandt 22/20 (efter føring på 18/13), 21/17.

- Jan sad godt på forbanen, og han virker glad for at spille og være sammen med holdet, fortæller VEB's cheftræner.

Ros er der også til skotten Kirsty Gilmour, som virker til at være i en nærmest skræmmende fysisk form.

- Hun har tydeligvis trænet godt i corona-pausen. Hun ser virkelig stærk og fit ud. Hun bevæger sig godt og har vist masser af overskud i kampene både tirsdag og torsdag, fastslår Allan Kolbro Nielsen.

De to nederlag faldt i damedouble, hvor Cheryl Seinen og Debora Jille tabte 19/21, 22/24 til Alexandra Bøje og Natasja P. Anthonisen. Derudover blev Robin Tabeling og Mathias Christiansen overraskende slået i første herredouble. De tabte 7/21, 21/17, 16/21 til Anders Skaarup Rasmussen og Jesper Toft.

- Det var kun anden gang, at Robin og Mathias spillede sammen. De er lidt de samme typer, så de skal lige lære hinanden bedre at kende og få struktur på spillet. Det skal nok blive en god herredouble, forsikrer cheftræneren.