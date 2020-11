Storspillende Mors-Thy klar til Final4 efter sejr over TTH Holstebro

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold var forrygende, da de onsdag aften med en solid sejr på 35-31 over TTH Holstebro spillede sig i Final4 i Santander Cuppen.

Nordvestjyderne fik dermed også revancheret den syngende lussing, som onsdagens gæster gav dem i starten af sæsonen.

Mads Hoxer, der med sine 10 mål var en stor oplevelse i kampen, fik hurtigt sat det første mål ind, men det blev også startskuddet til fem efterfølgende skrækkelige minutter.

Gæsterne var knivskarpe i kontrafasen, som på bare fire minutter scorede fire gange på kontraspillet, og de sikrede sig dermed en føring på 4-1.

Det var først fem minutter inde i opgøret, at TTH Holstebro for første gang skulle opbygge et angreb, og da Mors-Thy fik tvunget udeholdet til dette, kom de langt bedre med. Bjarke Christensen fik således bragt balance i regnskabet kort efter.

De to hold kørte derfra parløb til stillingen 12-12. Hver eneste gang Mors-Thy fik udlignet, gik gæsterne ned i den anden ende, bankede bolden i kassen og bragte sig igen foran med et enkelt mål.

Men herefter gik værterne ind i en periode på fem minutter, hvor de vandt med hele 5-1, og dermed bragte sig foran med 17-13. Særligt udslagsgivende for den gode periode var Rasmus Bech i målet, samt Mads Hoxer og Allan Toft Hansen med to mål hver.

Magnus Bramming var i hopla for gæsterne, og han kunne med sin ottende scoring i første halvleg, halvdelen af gæsternes mål, reducere forspringet til pausestillingen 18-16.

Mors-Thy kom bedre ud efter pausen, end det gjorde til starten af kampen, og de fik stille og roligt igen øget føringen til fire mål.

En måldifference som TTH Holstebro havde svært ved at minimere. Gæsterne forsøgte sig med syv mod seks, men Allan Toft Hansen kunne meget symptomatisk for kampen, lige efter en scoring fra TTH, sende bolden ind i helt frit mål, så føringen var tilbage på fire mål.

Mads Hoxer og Bjarke Christensen fortsatte, hvor de slap fra første halvleg med at hagle målene ind. Det virkede nærmest som om, at de to havde en intern duel om, hvem som skulle blive holdets topscorer.

Med 10 minutter tilbage sendte Mads Hoxer kuglen i kassen med et underhåndsskud til 31-25. Det var højrebackens niende mål, som dermed fik udlignet holdkammeraten Bjarke Christensen antal af scoringer.

Derefter begyndte fejlene at snige sig ind for hjemmeholdet, og det udnyttede TTH Holstebro til at bringe spændingen tilbage i slutfasen, da Johan Meklenborg fik reduceret til 30-32 med fire minutter tilbage.

Selvom TTH på et tidspunkt fik reduceret afstanden til et mål, fik Mors-Thy reddet stormen af sig. Tim Sørensen scorede til slutresultatet 35-31.

Final4-stævnet, der er blevet udskudt grundet corona-restriktioner, bliver først afviklet i juni.