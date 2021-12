Se billederne: Mors-Thy kørte sjællændere over

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold har haft en svær første halvsæson i HTH Herreligaen, men tirsdag aften understregede nordvestjyderne, at holdet er alt for godt til, at den aktuelle bundplacering skal gøre nedrykning til et tema, når boet skal opgøres til foråret.

Hjemme i Sparekassen Thy Arena i Nykøbing leverede Niels Agesens tropper den med afstand mest overbevisende præstation i denne sæson, da TMS Ringsted blev sendt hjem med en øretæve på 25-40 i bagagen.

Se flere billeder fra kampen nederst i artiklen.

Med sejren kravlede Mors-Thy forbi Skive i tabellen og op på 13. pladsen, men vigtist af alt gav tirsdagens indsats lovning om meget mere. Er det her Mors-Thys niveau, venter der flere point allerede i de sidste fire kampe inden nytår, hvor SønderjyskE, Kolding, Skanderborg Aarhus og Lemvig-Thyborøn er modstanderne.

Mors-Thy Håndbold - TMS Ringsted 40-25 (23-11) Stillinger undervejs: 5-2, 10-4, 14-6, 20-7, 23-11 (pausestilling), 25-13, 30-16, 32-17, 34-21, 37-24 Mål, Mors-Thy: Bjarke Christensen 12, Mads Hoxer Hangaard 9, Lasse Pedersen 5, Erik Thorsteinsen Toft 4, Viktor Bergholt 3, Oscar Von Oettingen 2, Kasper Lindgren 1, Andreas Nielsen 1, Tim Sørensen 1, Marcus Midtgaard 1, Jacob Mikkel Hansen 1 Mål, TMS Ringsted: Oliver Klarskov Knudsen 7 Udvisninger: Mors-Thy 4, TMS Ringsted 3 VIS MERE

Mod TMS Ringsted efterlod Mors-Thy i hvert fald ingen tvivl om, hvem der var bedst. Efter fire minutter førte Mors-Thy allerede 4-1, og den føring blev bare stille og roligt udbygget, som første halvleg skred frem. Meget sigende for Mors-Thys dominans var det, at TMS Ringsted-træner Christian Dalmose allerede efter godt 16 minutters spil følte sig tvunget til at tage sin anden timeout. Lige lidt hjalp det, for mens alt lykkedes for Mors-Thy, lykkedes intet for gæsterne. Anført af en fremragende Mads Hoxer scorede hjemmeholdet efter behag, og i den anden ende var det en anden af Mors-Thys egne i form af målmand Rasmus Henriksen, der lukkede helt af. Undervejs i første halvleg flirtede den unge målmand med en redningsprocent lige i underkanten af 50.

Eneste malurt i Mors-Thys bæger i en ellers perfekt første halvleg var, at Axel Franzén vrikkede rundt på foden og måtte forlade et forsvar, der i forvejen var svækket af Emil Hanssons fravær.

Mors-Thy gik til pause foran 23-11, og dermed var al spænding for længst elimineret. Hjemmeholdet slap dog ikke foden fra speederen. Enhver Ringsted-fejl blev straffet af Bjarke Christensen, der scorede et hav af kontramål, og midtvejs i anden halvleg var Mors-Thy foran 32-17.

Den overlegenhed benyttede Niels Agesen til at give flere af sine reserver spilletid i slutfasen, men de holdt kadencen flot og kørte den suveræne sejr hjem.