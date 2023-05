Storspillende svenskere sendte Aalborg i den fjerde finale i træk

AALBORG:Felix Claar og Mikael Aggefors er to af de spillere, der er i gang med sine sidste uger i Aalborg Håndbold, men de to svenskere har tilsyneladende sat sig for at slutte med et højdepunkt.

Felix Claar med sine 11 mål og Mikael Aggefors med en perlerække af afgørende redninger sørgede nemlig for, at Aalborg Håndbold søndag vandt med 33-26 over Fredericia HK i den tredje og afgørende semifinale.

Nu venter GOG i DM-finalerne, og det er fjerde sæson i træk, at Aalborg Håndbold skal spille om guld.

Aalborg Håndbold - Fredericia 33-26 Håndbold, 3. DM-semifinale, mænd

Stillinger undervejs: 5-3, 9-6, 13-12, 16-13, 18-13 (pausestilling), 21-16, 24-16, 27-19, 31-22

Mål, Aalborg: Felix Claar 11, Henrik Møllgaard 5, Sebastian Barthold 5, Buster Juul 4 (4), Lukas Sandell 3, Jesper Nielsen 2, Kristian Bjørnsen 2, René Antonsen 1

Mål, Fredericia: Kasper Young 7, Reiner Taboada 4, James Junior Scott 4, Martin Bisgaard 3, Nicolaj Nørager 2, Anders Kragh Martinusen 2, Lasse Balstad 2, Kristian Stoklund 1, Rasmus Meyer Ejlersen 1

Udvisninger: Aalborg 2, Fredericia 3

Dommere: Nicklas Mark Pedersen og NIchlas Nygaard

Tilskuere: 5020

Aalborg videre til DM-finalen med 2-1 i kampe

1. finale mod GOG spilles på onsdag i Aalborg klokken 20.15. VIS MERE

Med kampens to første mål gav Lukas Sandell Aalborg Håndbold den perfekte start, men ellers var det et par af hans svenske landsmænd, der trak det tungeste læs i første halvleg.

Som i den første semifinale gjorde Felix Claar stort set, hvad der passede ham mod det aggressive Fredericia-forsvar, og med sine otte mål bare i første halvleg var den kommende Magdeburg-spiller en stor del af årsagen til, at Aalborg Håndbold hele tiden var i teten.

Langt hen ad vejen hang de godt kæmpende gæster dog på. Det skyldtes blandt andet, at målmand Simon Gade var et godt stykke fra det niveau, der ellers har gjort ham til en af Aalborg Håndbolds bedste i de seneste uger.

Efter 20 minutters spil måtte han sætte sig ud på bænken efter bare en enkelt redning, og indskiftningen af Mikael Aggefors ændrede hele historien for Aalborg Håndbold.

Den svenske veteran åbnede med at redde et straffekast, og det var et varsel om, hvad der ventede. I de sidste 10 minutter af første halvleg formåede Fredericia blot at score en enkelt gang, og det udnyttede Aalborg til at trække fra.

Det var godt nok en plet på Mikael Aggefors' præstation, da han kort før første halvlegs afslutning sendte en afslutning forbi et tomt Fredericia-mål, men en opmærksom Henrik Møllgaard fik alligevel jublen til at bryde ud i Sparekassen Danmark Arena, da han var først over det efterfølgende udkast og sendte Aalborg Håndbold til pause foran 18-13.

Straffekastene har været et problem for Aalborg Håndbold sæsonen igennem, men i søndagens kamp udnyttede Buster Juul alle sine fire forsøg. Foto: Lars Pauli

Fredericia var dog langt fra slået endnu. Sydjyderne kom klart bedst i gang med anden halvleg og fik hurtigt reduceret Aalborg Håndbolds føring til tre mål. Kun et par store redninger fra Mikael Aggefors sørgede for, at det ikke gik endnu værre set fra et nordjysk perspektiv.

Aggefors fortsatte storspillet og fik på den måde i stedet Aalborg Håndbold tilbage på ret kurs. Godt 10 minutter inde i anden halvleg havde målmanden, der efter sæsonen indstiller sin håndboldkarriere banket sin redningsprocent op på den gode side af 70, og derfor blev hjemmeholdets føring hurtigt øget fra tre mål til otte mål.

Derfra var kampen om finalebilletten også forbi. Selv om Fredericia i slutfasen kom lidt nemmere til målene, holdt Aalborg Håndbold forspringet, og på onsdag skal Sparekassen Danmark Arena derfor lægge gulv til den første finale mod GOG.