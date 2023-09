Storspillende teenager sendte Hobro videre

Hobros reserver leverede igen en yderst fornuftig indsats, da man avancerede til tredje runde af pokalen med en 2-0-sejr.

Hobro-træner Martin Thomsen havde rystet posen godt til pokalkampen mod Kolding BK. Mange af de normale reserver, krydret med enkelte stamspillere, var blevet valgt til mødet med det sydjyske seriehold.

Det unge Hobro-hold fik hurtigt tiltvunget sig dirigentstokken, og i løbet af det første kvarter var der flere chancer til himmerlændingene.

Blandt andet fik Mikkel Boye en rigtig god mulighed for at bringe Hobro i front. Netop Mikkel Boye spillede en flot kamp.

Gennem hele første halvleg var der klart overtag til Hobro, der skabte en række fine muligheder. Spillet gled glimrende, men målet udeblev.

Det indtraf netop som første halvleg var ved at lakke mod enden. Mikkel Boye gjorde sig selv til den yngste målscorer i Hobros historie, og han fortætter dermed de positive tendenser for den ungdomsrevolution, der buldrer afsted i Hobro.

På et fint oplæg fra Moubarack Campoure scorede Mikkel Boye, og så var der ro på til pausesnakken. Den benyttede Martin Thomsen blandt andet til at skifte de to Klitten-brødre med hinanden. Oliver afløste Lukas, og det var lige ved at afstedkomme en scoring efter pausen, da Oliver Klitten brugte Kolding BK-spillerne som kegler på en slalom-tur, der var tæt på at munde ud i en scoring.

Kolding bed også fra sig. Omtrent halvvejs i halvlegen blev det til en stor chance, men den frie afslutning blev til Hobros held sendt forbi mål.

Kort efter afløste Frederik Dietz en skadet Rasmus Johansen, og det var med til at vippe initiativet tilbage til Hobro.

Med 10 minutter tilbage af kampen lukkede og slukkede Hobro imidlertid. Det blev til en scoring fra Oliver Overgaard, der på forarbejde af Mikkel Boye gjorde det til 2-0. Boye opsnappede en pasning fra en Kolding-spiller og spillede Overgaard i himlen, hvilket han kvitterede for med en sikker scoring.

Kort efter blev Overgaard udskiftet med U19-spilleren Alexander Nathan, der kom ind til førsteholdsdebut for Hobro. Han var med til at køre sejren sikkert i hus.

Dermed er Hobro, Thisted og AaB med i bowlen, når der den 12. september trækkes lod til næste runde.