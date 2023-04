Stort aalborgensisk boksenavn er gået bort

AALBORG:I en alder af 80 år har endnu et af de helt store navne på den engang så succesrige aalborgensiske boksescene slået sit sidste slag.

Wagn Nørgaard, der i 1960'erne og frem til starten af 70'erne havde kæmpe succes, er her ikke mere. Han sov søndag 23. april stille ind på plejehjemmet Elmely i Nørresundby - kort tid efter, at familien var samlet for at fejre hans runde fødselsdag.

Wagn Nørgaard repræsenterede i sin aktive karriere Lindholm Bokseklub og blev jysk mester hele syv gange, ligesom han fire gange kunne lade sig hylde som dansk mester. Wagn Nørgaard føjede i løbet af boksekarrieren også et nordisk mesterskab til sit fornemme cv.

Efter karrierens afslutning havde Wagn Nørgaard flere perioder som træner i blandt andet barndomsklubben Lindholm Bokseklub, hvor han også nåede at være formand.

På det civile arbejdsmarked var han blandt andet forbi Nørresundby Svineslagteri og Skansebadet i Nørresundby.

Wagn Nørgaards tvillingebror, Lass, var også en kendt boksenavn i Aalborg. Han gik bort i 2018.