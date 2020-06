Stort comeback: AaB's kvinder rykker op i ligaen

FODBOLD:Der var linet op til den helt store oprykningsfest på AaB's anlæg på Hornevej lørdag eftermiddag.

AaB's kvinder havde med en fremragende start på kvalifikationsspillet til Gjensidige Kvindeligaen givet sig selv to matcbolde til at rykke op. Et point var alt, hvad der skulle til i de sidste to kampe, og så ville det tredje nordjyske ligahold være en realitet.

Længe så det dog ud til, at de fynske gæster fra Odense Q havde tænkt sig at spille rolle som festspoilere. Fynboerne skulle vinde for at fastholde deres lille chance for at blive som et hold i landets bedste række, og den opgave tog de alvorligt.

AaB-træner Kenneth Cortsen kunne se sit hold gå til pausen nede med 2-0, men han puttede mirakelmidler i pauseteen, for det var et forvandlet AaB-mandskab, der kom på banen til anden halvleg.

Først var det Erin Lynn Gunther, der reducerede til 1-2 bare fire minutter efter pausen, og så tog Pernille Skrydsrup Pedersen over.

Først udlignede hun til 2-2 bare tre minutter efter reduceringen, og det begyndte for alvor at lugte af oprykningsfest, da hun bragte AaB foran med 3-2 kort før en times spilletid.

Og herfra havde AaB'erne for alvor momentum, mens de fynske gæster så mere og mere rådvilde ud. Og oprykningen blev endegyldigt en realitet, da den tidligere Fortuna-spiller Laura Frank øgede til 4-2 efter 63 minutter.

Med sejren på 4-2 er AaB's kvinder dermed tilbage i Kvindeligaen, selvom der stadig resterer en udekamp mod topholdet Køge.