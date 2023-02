Danmarks største cykelløb kommer til Nordjylland

AALBORG:Danmarks største professionelle cykelløb starter i Nordjylland i 2023. Det sker, når PostNord Danmark Rundt skydes i gang i Aalborg.

Det oplyser Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

Første etape af løbet starter på Budolfi Plads i Aalborg, inden rytterne cykler til Nibe, Vegger og Suldrup. Efter godt 70 kilometer rammer feltet Rebild Bakker, inden turen går forbi Støvring og Hasseris. Målstregen kommer til at være i Aalborg.

- Det er helt unikt, at Aalborg både er startby og målby for PostNord Danmark Rundt til sommer. Det betyder, at publikum både kan opleve præsentationen af rytterne inde ved Budolfi Plads, når den første etape skydes i gang den 15. august, og når de kommer i mål igen ved Væddeløbsbanen, siger Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune.

Til løbet deltager fem World Tour-hold. Det er Soudal-Quick-Step, DSM, Alpecin-Deceuninck, EF Education-Easypost og Trek-Segafredo. Derudover vil flere lavere rangerende hold deltage. Ingen rytternavne til løbet er endnu offentliggjort.

Nordjyske Jonas Vingegaard kommer ikke til at stille til start, da hans hold Jumbo-Visma ikke er på deltagerlisten.

- Aalborg glæder sig rigtig meget til cykelfesten og er klar til at skabe fantastiske rammer sammen med alle de publikummer, som vi håber dukker op og skaber en fest langs vejene både centralt i Aalborg, i oplandsbyerne og ude langs landevejene. Jeg glæder mig til at sende masser af hep afsted mod verdens bedste cykelryttere - og håber at se en hel masse til cykelfest i Aalborg, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

PostNord Danmark Rundt løber af stablen fra 15. til 19. august.