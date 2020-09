Stort drama, da EH Aalborg var tæt på pokaloverraskelse

HÅNDBOLD:Pokalturneringen er et overstået kapitel for EH Aalborgs 1. divisionshold, men Allan Heines tropper faldt i den grad med ære i fredagens kamp mod Silkeborg/Voels ligahold. Også selvom der til slut stod 33-40 på måltavlen i Nørresundby Idrætscenter.

Trods bagud med tre mål kort før den ordinære tids udløb fik aalborgenserne uafgjort 28-28., da islændingen Sandra Erlingsdottir scorede i sidste sekund.

Den forlængede spilletid på 2x5 minutter blev også dramatisk, og her var det Märta Hedenquist Allervik, der udlignede til 32-32 for EH Aalborg med blot tre sekunder tilbage.

Så skulle der spilles nye 2x5 minutters forlængelse, og her slap kræfterne op for EH Aalborg. Men de kan tage med, at de pressede et ligahold helt ud til kanten.

Emma Laursen og Sandra Erlingsdottir nettede hver otte gange for EH Aalborg, der nu kan koncentrere sig om livet i 1. division, hvor holdet efter tre runder har maksimumpoint.