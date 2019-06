Stort tab: Årets spiller på vej væk fra Mors-Thy

HÅNDBOLD: Mors-Thy Håndbold bliver en profil fattigere fra sommeren 2020. 22-årige Mads Kjeldgaard Andersen føler sig klar til at tage det næste skridt op af karrierestigen, når kontrakten med håndboldligaklubben udløber.

- Jeg ser det som et naturligt skridt i min karriere at prøve noget andet og glæder mig til udfordringen i min fremtidige klub. Det har været en drengedrøm at spille i den blå trøje, og mine år i Mors-Thy Håndbold har på alle måder været gode og mindeværdige, siger Mads Kjeldgaard Andersen i en pressemeddelelse.

Bagspilleren ønsker ikke at oplyse navnet på sin kommende arbejdsgiver, men ifølge NORDJYSKEs oplysninger bliver Bjerringbro-Silkeborg højrebackens kommende arbejdsgiver.

Mads Kjeldgaard blev i den forgangne sæson kåret til årets spiller i Mors-Thy, hvor han lavede hele 127 mål i 26 grundspilskampe.

- Mads er blevet en profil i Herre Ligaen, og det er der naturligvis også andre klubber, som har fået øjnene op for, siger sportschef i Mors-Thy Håndbold, Henrik Hedegaard, der gerne have beholdt den stærke spiller.

- Men vi har fuld forståelse for, at han skal videre. Og når det skal være, så er vi stolte af, at en af vores spillere, er interessant for andre og større klubber, siger sportschefen i pressemeddelelsen.