Stortalent er tilbage i Aalborg Pirates: - Det er min klub

ISHOCKEY:Da Aalborg Pirates søndag slog Frederikshavn White Hawks med 5-2 i en testkamp forud for den kommende ishockeysæson, var der comeback til Jonathan Brinkman.

Den 19-årige forward spillede i sidste sæson for Medicine Hat Tigers i den stærke nordamerikanske juniorliga, og det var planen, at han skulle fortsætte på den side af Atlanten i denne sæson.

På grund af coronavirus er det dog uvist, hvornår de nordamerikanske juniorligaer kommer i gang, og i stedet har Brinkman nu skrevet kontrakt med Aalborg Pirates, hvor han har fået sin ishockeyopdragelse.

- Jeg har været hjemme i fem måneder nu og trænet med her i Aalborg, siden de startede op, og da jeg så fandt ud af, at jeg heller ikke kan komme afsted det næste lange stykke tid, var det dejligt, at jeg kunne spille her i min hjemby, siger Jonathan Brinkman.

Kontrakten med Aalborg Pirates indeholder dog en klausul, der giver ham mulighed for at rejse til Nordamerika, hvis ligaerne skulle komme i gang.

- Jeg er klar til at give mig fuldt ud for Aalborg, men hvis det pludselig starter derovre, regner jeg med at rejse, siger Jonathan Brinkman, der ikke så noget alternativ til Aalborg Pirates, nu når han skulle hjem til dansk ishockey.

- Nej, det synes jeg ikke. Min bror (Sebastian, red.) spiller i Frederikshavn, men for mig er Aalborg det bedste sted at være. Det er min klub, siger Jonatan Brinkman.