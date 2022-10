Stortalent fravalgte spilletid for at stå i lære hos Aalborgs stjerner

HÅNDBOLD:Det gik efter Aalborg Håndbolds drejebog, da HC Midtjylland søndag eftermiddag blev sendt hjem fra Sparekassen Danmark Arena med et nederlag på 35-29.

Den sikre sejr over HTH Herreligaens bundprop betød, at Aalborg Håndbold fik generobret ligaens førsteplads, og samtidig fik cheftræner Stefan Madsen sparet på kræfterne hos mange af de profiler, der i de seneste uger har haft et travlt program med store opgaver i både den hjemlige liga og i Champions League.

- Vi vidste godt, at vi ville komme til at kæmpe lidt med rytmen i starten af kampen, men vi fandt forholdsvis hurtigt ind i det, og vi fik fordelt ressourcerne, som vi gerne ville. I de perioder, hvor vi slap gassen lidt, viste HC Midtjylland, at de er et godt ligahold, så jeg er glad for, at vi kunne kontrollere det hele vejen, siger Stefan Madsen.

Han kunne glæde sig over, at Andreas Flodman på højre fløj viste sig flot frem med ni mål, mens den unge bagspiller Victor Kløve også fik masser af spilletid og kvitterede med fire scoringer.

- Vi kommer i enkelte kampe til at spille ret smalt, så det er over en længere periode, at man skal se den store værdi af vores bredde, og derfor er det selvfølgelig helt afgørende, at de, der fik chancen i dag, præsterede så godt, som de gjorde, siger Stefan Madsen.

For Victor Kløve var søndagens kamp en kærkommen mulighed. Den 20-årige bagspiller har hidtil i sæsonen stået bag stjerner som Mikkel Hansen, Aron Pálmarsson og Felix Claar i køen til spilletid.

- Det er altid fedt at hjælpe holdet, og når man ikke spiller så meget, handler det jo om at vise sig frem, når man får muligheden. Jeg synes, at jeg fik vist smagsprøver på, hvad jeg kan, og når det samtidig blev til en sejr, kan det jo ikke være bedre, siger Victor Kløve, der er helt afklaret med sin rolle i Aalborg Håndbold.

Faktisk har han selv valgt den, for forud for sæsonen var der flere muligheder for at skifte til klubber, hvor udsigten til mere spilletid var bedre.

- Det var en svær beslutning, men jeg blev enig med mig selv om, at jeg måske ikke følte mig helt klar til at komme ud og eksempelvis spille 40 minutter i hver kamp. Det er bedst at være i Aalborg og lære af de meget dygtige spillere, der er her. Jeg har stadig meget at lære, og der er ingen steder, man lærer bedre end i Aalborg, siger Victor Kløve.

Den unge nordjyde har truffet den helt rigtige beslutning, mener Stefan Madsen.

- Han har prioriteret at være i et træningsmiljø, hvor han bliver presset hver dag og får input fra nogle meget dygtige spillere. Der er mange måder at gøre tingene på, men i Victors tilfælde er jeg sikker på, at han har valgt den eneste rigtige vej, siger Stefan Madsen.

For i selskabet med perlerækken af Aalborg Håndbolds landsholdsspillere er det bare med at suge til sig.

- Henrik Møllgaard kan lære mig rigtig meget om forsvarsspillet, mens Mikkel (Hansen, red.), Felix (Claar, red.) og Aron (Pálmarsson, red.) jo er nogle af verdens bedste angrebsspillere. Der er masser at lære af, hvad de gør i bestemt situationer, men eksempelvis bruger jeg en del tid på at kigge på, hvordan Mikkel afslutter, og så går jeg ellers og leger lidt med det, siger Victor Kløve.

Han var dog ikke det mest uprøvede navn på Aalborg Håndbolds holdkort søndag. I skadede Buster Juuls fravær var der debut til Mikkel Ladefoged på venstre fløj, og han fik scoret en enkelt gang.

Mikkel Ladefoged scorede en gang på et forsøg i sin debut for Aalborg Håndbold. Foto: Kim Dahl Hansen

- Vi har jo også haft en åben plads i de seneste kampe, men det ville ikke være fair at kaste Mikkel ud i de opgaver, vi lige har været ude for. I dag var der en kærkommen mulighed for at give Sebastian (Barthold, red.) en pause, og jeg synes, at Mikkel kom ind og viste den fart og det mod, vi havde håbet på, siger Stefan Madsen.

I forhold til torsdagens storsejr over Pick Szeged måtte han til gengæld se bort fra Henrik Møllgaard og Aron Pálmarsson.

- Møllgaard har en forstrækning i læggen, men der er heldigvis ikke nogen blødning, så det handler om i den næste uges tid at give ham den behandling, han skal have. Aron har stadig lidt problemer med lænden, men han er også i gode hænder i næste uge, så jeg tror på, at vi nok skal få dem lynhurtigt klar igen, siger Stefan Madsen.

Henrik Møllgaard og Aron Pálmarsson skal i den kommende uge samles med henholdsvis det danske og islandske landshold.

- De tager afsted, men vi har en rigtig fin dialog med fysioterapeuterne på begge landshold. Vi må se, hvordan det udvikler sig, og om de bliver sendt på banen, men det bliver i hvert fald nok ikke aktuelt først på ugen, siger Stefan Madsen.