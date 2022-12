Stortalent imponerede, da slagene føg i Aabybro

AABYBRO:Knap 1000 tilskuere gik gennem tælleapparaterne, da Pandrup Bokseklub 27. december sendte 10 af deres boksere i ringen ved det traditionelle julestævne i DGI Huset i Aabybro.

- Det var yderst positivt, og den respons vi fik fra tilskuerne var også god, for bokserne var matchet godt. Så vi kan kun være tilfredse, sige formand Kasper Kirketerp Bruun om stævnet, der havde comeback efter tre års tvungen coronapause.

Sportsligt imponerede især U19-danmarksmesteren Kouc Majuel Mayuom, der satte AK Jydens Sebastian Jensen på plads.

- Kouch blev også kåret til stævnets bedste tekniker, så han viste nok engang, hvor talentfuld en bokser han er. Det er ikke uden grund, at vi forventer os meget af ham, roser Kasper Kirketerp Bruun.

Herlevs Daniel Malik (th.) var for stor en mundfuld for Pandrups Magnus Jakobsen. Foto: Bente Poder

Tvillingerne Magnus og Jonas Jakobsen tabte til gengæld begge, efter at de to dage forinden havde vundet kampe ved et stævne i Durup.

- De mente ikke selv, at de var trætte ovenpå det tætte program, men de boksede i hvert fald ikke op til deres bedste, konstaterer Pandrup-formanden.

Det gjorde hovednavnet Frederik Lundgaard Jensen heller ikke, selvom han rundede stævnet af med en enstemmig pointsejr over aarhusianeren Tommy Minh Phan.

Frederik Lundgaard Jensen (tv.) vendte tidligere i 2022 tilbage til Pandrup Bokseklub efter nogle år i henholdsvis Vejle og Herlev. Dermed har klubben fået sit største trækplaster igen. Foto: Bente Poder

- Frederik vandt første omgang klart, og så ved jeg ikke, om han måske manglede lidt luft, men han gik i hvert fald ned i kadence derefter. Sejren var der dog ingen tvivl om, fastslår Kasper Kirketerp Bruun.

Først i det nye år sender Pandrup Bokseklub en række boksere til Viking Box Cup i Nørresundby, inden det i starten af februar gælder de jyske mesterskaber i Horsens.

- Her har vi i hvert fald Frederik Lundgaard, Victor Danielsen, Kouc Majuel og Jakobsen-tvillingerne med i jagten på medaljer, lyder formandens vurdering.