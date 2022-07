Stortalent skal folde potentialet ud i Aalborg Håndbold: - Jeg har været lidt nervøs

HÅNDBOLD:Det var næsten som første skoledag for Mads Hoxer, da Aalborg Håndbold mandag formiddag tog hul på træningen frem mod den kommende sæson.

Den 21-årige thybo har brugt sommerpausen på at skifte de velkendte rammer i Mors-Thy Håndbold ud med nye omgivelser hos de danske pokalmestre.

- Det er dejligt at komme i gang og få lov at møde dem alle sammen heroppe. I de sidste tre-fire dage har jeg været lidt spændt på, hvordan det ville være, men jeg har fået en god start, siger Mads Hoxer.

Se flere billeder fra mandagens træning nederst i artiklen.

Første punkt på Hoxers og holdkammeraternes program var en række fysiske tests i klubbens styrketræningslokale i Gigantium.

Det er mere end et år siden, at Mads Hoxer blev præsenteret i Aalborg Håndbold. Skiftet er dog først sket denne sommer, hvor hans kontrakt med Mors-Thy Håndbold er udløbet. Bortset fra en enkelt afstikker til Ikast som ungdomsspiller har Mads Hoxer kun repræsenteret Mors-Thy og dens moderklubber.

- Det er også, derfor jeg har været lidt ekstra nervøs. Det er første gang, jeg skifter klub, og det har givet lidt ekstra kriller i maven, men nu er det første overstået, og jeg tænker bare, at det bliver nemmere og nemmere herfra, siger Mads Hoxer.

Der er en simpel forklaring på, hvorfor han har valgt Aalborg Håndbold som næste skridt i den karriere, der har taget stor fart, siden han i december 2018 fik sin ligadebut for Mors-Thy i en kamp mod Skjern Håndbold.

- Jeg vil vinde titler. Det her er en af de bedste klubber i verden, så jeg har store forventninger, og jeg glæder mig bare til at se, hvordan det fungerer her og suge til mig, siger Mads Hoxer.

Cheftræner Stefan Madsen (th.), der her er i selskab med assistent Arnór Atlason, har store forventninger til Mads Hoxer. Foto: Henrik Bo

I Aalborg Håndbold er der også store forventninger til den nytilkomne højre back.

- Som så mange andre har jeg rigtig store forventninger til Mads. Jeg ved dog også godt, at han nu skal i gang med et miljøskifte, og at det kan tage ham lidt tid at falde til. Det er også første gang, at han for alvor skal spille internationalt og derfor skal vænne sig til at spille flere kampe om ugen. Det glæder vi os til at hjælpe ham med, siger Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen.

Mens Mads Hoxer i de seneste sæsoner har været et indiskutabelt førstevalg på højrebacken i Mors-Thy, skal han i den kommende sæson i Aalborg Håndbold konkurrere med den svenske landsholdsspiller Lukas Sandell.

- Da jeg skrev under med Aalborg, vidste jeg godt, at jeg ikke ville komme til at spille fuldtid, men jeg tager det, som det kommer. Jeg skal nok gøre mit til træning, og så er det op til de to trænere at bestemme, hvor meget jeg skal spille, siger Mads Hoxer.

Og spilletid skal det nok blive til.

- Situationen her er en anden end i Mors-Thy, men det er Mads fuldstændig bevidst om. Selvfølgelig er det en konkurrence, men jeg ser det ligeså meget som en god mulighed for os, for Lukas og Mads er nogle forskellige typer. Lukas har allerede vist, hvad han indeholder på det absolut højeste niveau, men Mads kan noget andet, så jeg er sikker på, at de kommer til at supplere hinanden rigtig godt, siger Stefan Madsen.

Allerede i sin tid i Mors-Thy Håndbold har Mads Hoxer lejlighedsvis været inde omkring det danske A-landshold, men skiftet til Aalborg Håndbold skulle gerne medvirke til, at han bliver en mere fast del af landstræner Nikolaj Jacobsens udvalgte.

- Det er 100 procent en af de største grunde til det her skifte. Jeg skal tættere på landsholdet, siger Mads Hoxer.

Og det er bestemt ikke nogen urealistisk målsætning, mener Stefan Madsen.

- Kan vi holde ham på banen, og fortsætter han med at udvikle sig, skal han nok blive en fast del af landsholdet, men der er selvfølgelig ikke noget, der er givet. Han kommer heldigvis fra et godt sted og har benene solidt plantet på jorden.

- Allerede i ungdomstiden har han været vant til at arbejde hårdt, fordi han var en af de spillere, der foldede sig ud lidt sent. Derfor ved han godt, hvad det vil sige at knokle for tingene, siger Stefan Madsen.

Andreas Flodman er også ny i Aalborg Håndbold, men den svenske fløjspiller er stadig i gang med genoptræningen efter en skulderoperation. Foto: Henrik Bo

Udover Mads Hoxer havde Andreas Flodman også første arbejdsdag i Aalborg Håndbold mandag. Den svenske højre fløj, der er hentet i KIF Kolding, var dog igennem en skulderoperation i maj og er derfor formentlig først spilleklar om en god måneds tid. Den største nyerhvervelse i form af landsholdsstjernen Mikkel Hansen tiltræder først 22. august.

Ved mandagens træning var bagspilleren Andreas Holst heller ikke til stede. Han er i den næste uges tid til prøvetræning hos franske Montpellier.

Første træning i Aalborg Håndbold