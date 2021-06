Straffeskytternes mareridt: - Vi blev aldrig helt presset

HÅNDBOLD:En god målmandsduo er altid et stærkt udgangspunkt, og det viste Aalborg Håndbold igen lørdag. Både Mikael Aggefors og Simon Gade fik nemlig stor indflydelse på semifinalesejren over GOG ved Final 4.

Begge Aalborg-keepere sluttede således med en redningsprocent omkring de 30.

- Det fik helt sikkert indflydelse. Vi havde lidt flere redninger, så det er altid dejligt at afgøre kampe som målmænd, siger Simon Gade.

Han spillede en stor rolle i anden halvleg, hvor Aalborg Håndbold fik kørt sejren hjem uden den store slinger i valsen. Der var ellers nogle tunge minutter i starten af kampen, før de danske mestre viste sit vanlige niveau.

De var nemlig ude og fejre det danske mesterskab efter tredje DM-finale, der blev spillet onsdag.

- Når du kommer ind i hallen, og der er gang i den, så er det svært ikke at komme virkelig godt afsted. Det gjorde vi. I anden halvleg scorede vi vel også mere eller mindre hver gang, så vi blev aldrig helt presset, siger keeperen.

Med sine tre straffekastsredninger tog han også 75 procent af GOG's straffeforsøg på den 24-årige. Derudover tog Mikael Aggefors to ud af tre straffekast i første halvleg.

- Lige straffekastene gik vores vej, men det første halve år tror jeg ikke, at jeg havde en redning på straffekast. Der er et spil mellem målmand og skytte, som er meget undervurderet, og det hjalp rigtig meget at tage den første, siger Gade.

Aalborg Håndbold vandt med 35-31 i semifinalen og skal møde Mors-Thy i søndagens pokalfinale ved Final 4 i Herning.