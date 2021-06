Mark Strandgaard fik sit gyldne punktum med Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Mark Strandgaard skiftede fra GOG til Aalborg Håndbold for tre år siden med det ene formål at vinde titler. Det har han i den grad gjort med tre DM-titler.

Nu takker den sympatiske højrefløj af, men det kunne ikke være gjort på en meget bedre måde, end det blev gjort onsdag aften.

- Det er det bedst mulige punktum, som jeg kunne ønske mig. At løfte pokalen på så fyldt en arena, som vi kunne gøre det til, er kæmpe stort, siger fløjspilleren.

Den plan, der blev fremlagt for ham for mere end tre og et halvt år siden har i den grad vist sig at være til at realisere.

- Jeg er så taknemmelig for, at vi har taget tre DM-titler på tre år. At tage DM-guld tre år i træk er en vanvittig god historie. Det var jo det mål, som mig og Jan Larsen satte os, siger Mark Strandgaard.

Se billeder fra da DM-guldet kom i hus:

Han fik ikke spillet ved det nyligt overståede Champions League Final 4, fordi hans læg drillede. Den var der stadig tvivl om op til kampen, men der var ingen grund til at holde igen.

- Den var ok. Måske lidt presset. Den blev lidt presset til sidst, men det var kalkuleret, at det var sidste skud i bøssen i dag, så det måtte briste eller bære. Heldigvis holdt den til meget mere, end jeg havde turde håbe på, siger Mark Strandgaard, der selv fik scoret tre gange i DM-triumfen.

Han skal nu til Herning sammen med resten af Aalborg-truppen, hvor de lørdag skal spille Final 4 i den danske pokalturnering. Her venter GOG i semifinalen.

Se hele interviewet med Mark Strandgaard herunder: