Strandgaard håber på gensyn med Mikkel Hansen

AALBORG:- Jeg vil da meget gerne fortsætte i Aalborg Håndbold.

Sådan lyder det fra højrefløjen Mark Strandgaard, der for knap tre år siden kom til klubben fra fynske GOG, som er Aalborg Håndbolds modstander i lørdagens topbrag.

Mark Strandgaard har kontraktudløb med nordjyderne til sommer, og grunden til, at der endnu ikke er kastet en kontrakt i Strandgaards retning fra Aalborg Håndbold kan være, fordi den norske højrefløj Kristian Bjørnsen er på vej til det nordjyske fra den tyske bundesligaklub HSG Vetzlar. Sådan lyder det vedholdende rygte i hvert fald.

Men Mark Strandgaards lyst til at forlænge sin kontrakt og spille videre i Aalborg er da bestemt ikke blevet mindre af, at klubben nu har fået hentet Mikkel Hansen til klubben fra sommeren 2022.

- Jeg har før spillet sammen med Mikkel Hansen, og det vil da være enhver håndboldspillers ønske at prøve det igen, lyder det fra Strandgaard, der fylder 33 år til maj.

Mak Strandgaard bød sig til med otte scoringer, da Aalborg Håndbold torsdag aften mødte Zagreb i Champions League. Foto: Torben Hansen

Højrefløjen har indtil nu været rigtig glad for at være i klubben, og i den seneste kamp mod kroatiske HC PDD Zagreb i Champions League gjorde han da også alt for at tiltrække sig direktør Jan Larsens opmærksomhed ved at blive 'runner up' på topscorerlisten med otte mål - kun overgået af fløjkollegaen i den modsatte side, Sebastian Barthold, der nettede ni gange.

- Aalborg Håndbold er den mest vindende klub de seneste 10 år. Det er den bedst drevne klub i Danmark. Alt, der foregår her, gøres med hjertet, men samtidig på et meget højt professionelt niveau, og det vil jeg naturligvis gerne være en del af, konstaterer Mark Strandgaard.

Han kalder sin seneste kamp mod kroaterne i Champions League for "en god dag på kontoret". Samtidig siger han, at han ikke tænker over sine kontraktforhold, når han først går på banen.

- Det er ikke noget, jeg løber og tænker på, når først kampene er i gang. Det ville ikke blive godt, hvis jeg hele tiden følte, at jeg var til eksamen i hver eneste kamp. Jeg må bare arbejde videre og gøre mit bedste, og så må jeg se, om det rækker, lyder det fra højrefløjen.

Lørdagens udekamp mod GOG spilles med startfløjt klokken 16.10 i Gudme.