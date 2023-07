Stregspiller forlader Aalborg Håndbold

AALBORG:Benjamin Jakobsen skifter med øjeblikkelig virkning Aalborg Håndbold ud med portugisiske Sporting CP fra Lissabon, fortæller den nordjyske klub i en pressemeddelelse.

Dermed siger stregspilleren farvel til Aalborg Håndbold et år før kontraktudløb.

– Vi har gennem den seneste sæson haft en løbende dialog med Benjamin, hvor han i jagten på mere spilletid har givet udtryk for et ønske om at skifte til en ny klub i udlandet. Det ønske har vi naturligvis valgt at efterkomme, og på Benjamins vegne glæder vi os derfor over de nye udfordringer der venter i Sporting CP, som vi ønsker ham al muligt held og lykke med.

– Samtidig vil vi naturligvis også takke Benjamin for hans store indsats i Aalborg Håndbold, hvor han udover to danske mesterskaber og en pokaltitel også vil blive husket som en del af det hold, der deltog i finalen i Champions League i 2021, siger Aalborg Håndbolds administrerende direktør, Jan Larsen.

Aalborg Håndbold får til den kommende sæson tilgang af Simon Hald, så truppen tæller stadig tre stregspillere.

– Trods afgangen føler vi os stadig rigtig godt rustet på stregspiller-positionen med sommerens tilgang af Simon Hald, ligesom vi naturligvis fortsat har vores anfører René Antonsen og Jesper Nielsen i truppen, siger Jan Larsen.

Benjamin Jakobsen har spillet 197 kampe for Aalborg Håndbold, siden han kom til fra Skjern Håndbold i 2019.

– Jeg har haft fire gode år i klubben, hvor jeg har opnået nogle af karrierens største højdepunkter indtil videre, men jeg har også haft et ønske om mere spilletid, ligesom jeg også gerne vil prøve kræfter med håndbolden i en udenlandsk klub, hvilket jeg nu får mulighed for, siger Benjamin Jakobsen.