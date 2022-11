Stregspiller forlader Mors-Thy

NYKØBING MORS: Mors-Thy Håndbolds og Andreas Nielsens veje skilles efter den igangværende sæson. Den store stregspiller er i gang med sin anden sæson i klubben, og det bliver den sidste i denne omgang.

- Jeg er og har været glad for at være i Mors-Thy Håndbold. Det er et fedt sted med nogle gode mennesker, fede tilskuere og vilde hjemmebaner. Klubben gør meget for, at nye spillere skal falde godt til, og det har været nemt at komme hertil. Vi har haft nogle fede oplevelser med slutspil og Final4 i sidste sæson, og jeg glæder mig til resten af denne sæson og til at se hvad fremtiden bringer. Jeg føler, at jeg er et godt sted både personligt og håndboldmæssigt, så jeg er spændt på, hvad der skal ske fremadrettet. Tak til spillere, trænere, ansatte og især fans i Mors-Thy Håndbold for en god tid, lyder det fra Andreas Nielsen.

- Vi har kun godt at sige om Andreas Nielsen. Han har håndteret et klub- og miljøskifte fint og trods en længerevarende skade i starten, har han leveret i begge ender af banen og er blevet en vigtig del af vores midterforsvar. Vi takker Andreas for hans tid i den blå trøje og ønsker ham alt det bedste fremover, siger cheftræner Niels Agesen.

Det er ikke en stor overraskelse, at stregspilleren er fortid i klubben, når denne sæson er forbi, for næste sæson byder Mors-Thy Håndbold nemlig velkommen hjem til Henrik Toft, der kommer til fra PSG Handball.