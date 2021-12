Stregspiller om ny kontrakt - Derfor valgte han at forlænge

HÅNDBOLD:Benjamin Jakobsen spillede samtlige minutter i kampen mod Fredericia HK lørdag, hvor hjemmeholdet vandt med 32-30, og det håber han på at kunne blive ved med i fremtiden.

Stregspilleren har gjort sig særligt gældende i klubbens sidste mange kampe, hvor klubben har været presset på skadeslisten. Derfor har Aalborg-spilleren fået en del mere spilletid, og det har stor betydning for hans spil.

- Det har været lidt en anden situation i de seneste kampe, da nogle af vores stregspillere har været skadet, hvilket har betydet, at jeg har spillet en del flere minutter, hvilket jeg personligt synes er rigtig dejligt. Det gør det noget nemmere at komme ind i et flow, når man ikke kun har korte indhop, men spiller mere kontinuerligt, forklarer Benjamin Jakobsen.

Benjamin Jakobsen vil gerne tilføre noget fysik til holdet. Foto: Lars Pauli

Aalborg Håndbold offentliggjorde fredag 10. december, at man havde forlænget sit samarbejde med den 30-årige stregspiller med yderligere to år, og det var der nogle helt særlige grunde til ifølge spilleren selv.

- Jeg er rigtig glad for at forlænge med Aalborg Håndbold, da det er en fantastisk klub både udenfor og på banen. Samtidig er klubben enorm professionel og ærgerrig efter at blive bedre hele tiden, hvilket jeg værdsætter meget, da jeg også selv hele tiden går efter at blive dygtigere, fortæller Benjamin Jakobsen, der selv håber på at kunne bidrage med mere til klubben gennem de kommende sæsoner.

- Jeg vil gerne tilføre noget af det, jeg viste mod Fredericia, hvilket er noget fysik, gode screeninger og solidt forsvarsspil. Samtidig tror jeg på, at jeg har en mulighed for at udvikle mig i Aalborg og blive bedre, så jeg kan bidrage med endnu mere til holdet, pointerer han.

Med flere minutter i benene og et stramt kampprogram i efteråret begynder stregspilleren også at kunne mærke sin krop, men der findes der kun én løsning.

- Man kan godt mærke, at vi har spillet rigtig mange kampe, men det må aldrig blive en undskyldning, da vi elsker at spille kampe, og da det er derfor, at vi er her. Vi må sørge for at mobilisere den energi, der skal til. Det er vores opgave at sørge for at løse det, så vi også kan vinde sådan en kamp, som den her mod Fredericia, hvilket vi også gjorde, fastslår Benjamin Jakobsen.