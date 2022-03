Studenterne dumpede mod ligahold: Men de fik oplevelsen med

HÅNDBOLD:Det var klare favoritter på halgulvet, da Aalborg Studenterne torsdag aften tog imod ligaholdet Randers HK i Gigantium.

Hjemmeholdet, som til dagligt begår sig i 3. division, havde spillet sig frem til femte runde i Santander Cup, og dermed ventede en hård modstander. Det blev også en ulige kamp, som Aalborg-klubben kastede sig ind i.

Randers HK vandt nemlig med 38-9 over Aalborg Studenterne.

- Vi havde en målsætning om at holde dem nede på 35 scoringer, og det lykkedes okay med de 38 mål, synes jeg. Men ellers holdt vi bare gejsten hele vejen igennem og holdt vores aftaler. Så det var stærkt, siger træner Leon Christensen.

- De fik lukket kampen hurtigt som forventet, og så var vi lidt med derfra. Men jeg er stolt af holdet, og det var en stor oplevelse. Nu har vi fået den med, tilføjer han.

Aalborg Studenterne - Randers HK 9-38 (3-19) Stillinger undervejs: 0-6, 1-11, 2-14, 3-19 (pause), 5-22, 6-27, 7-29, 8-33 Udvisninger: AASI 2, Randers 0 VIS MERE

Gennem første halvleg havde hjemmeholdet flere skud på stolper og overligger fra distancen, mens ligaholdet viste sin overlegenhed. Det unge 3. divisionshold formåede dog i perioder at lukke ned for Randers.

Der blev nemlig sat flere markante redninger ind fra Aalborg Studenternes to målvogtere gennem kampen, hvor den ene blandt andet tog et straffekast få minutter inde i opgøret.

Straffekast blev også vejen til aalborgensernes første mål knap et kvarter inde i opgøret. Første mål i åbent spil fra hjemmeholdets side faldt efter 22 minutter, da de reducerede til 2-14 i Gigantium.

Det var altså tidligt, at randrusianerne slog et markant hul ned til Aalborg Studenterne og således ødelagde det spinkle håb om videre avancement.

Bedre gik det dog efter pausen, hvor hjemmeholdet fik gang i målscoringen. Flere gange fandt de således huller i ligaspillernes forsvar og skød sig i højere grad med i kampen. Desværre for nordjyderne blev der også løbet mere kontra i den modsatte retning.

Dermed blev det en markant - og forventelig - sejr til aftenens gæster, som har hjemme i Bambusa Kvindeligaen.

Aalborg Studenterne slog jyllandsserieholdet Ålbæk i fjerde runde for at avancere til femte og sidste runde for aalborgensernes vedkommende.