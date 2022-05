Stuhr-Ellegaard på kontrakt i AaB resten af sæsonen

AaB’s øjeblikkelige andenvalg, 17-årige Theo Sander, skal fra 14. maj deltage for Danmarks U/17-landshold ved EM-slutrunden i Israel, hvorfor AaB i sæsonens sidste to eller tre betydende kampe mangler et kvalificeret alternativ til førstekeeper Jacob Rinne.

Derfor har klubben lavet en aftale med Kevin Stuhr-Ellegaard.

Det oplyser AaB i en pressemeddelelse.

- Vi håber naturligvis ikke, at det bliver aktuelt at få brug for Kevin Stuhr-Ellegaard på banen, men med ham har vi til nogle afgørende kampe sikret os en både dygtig og erfaren målmand, vi kan være trygge ved, hvis Jacob Rinne ikke kan spille, siger AaB’s sportschef Inge André Olsen.

Kevin Stuhr-Ellegaard sluttede oprindeligt karrieren med 53 optrædener for FC Helsingør, mens det også er blevet til 269 kampe for svenske IF Elfsborg, 104 kampe for Randers FC, 30 opgør for hollandske SC Heerenveen samt blandt andet også tilbage i 2003-2004 syv officielle kampe for engelske Manchester City. Ligeledes indeholder CV’et 56 ungdomslandskampe for Danmark.

- AaB står i en nødsituation, og her har jeg sagt ja til at træde til, hvilket jeg også ser som en både interessant og spændende udfordring, siger Kevin Stuhr-Ellegaard og tilføjer:

- Det er selvfølgelig et stykke tid siden, jeg har været i kamp, men konditions- og styrkemæssigt har jeg holdt formen ved lige, så min fysiske tilstand er jeg på den måde rolig ved.

Kevin Stuhr-Ellegaard har første træning i AaB 16. maj.