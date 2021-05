Succes på Sofievej: Vejgaard lurer på divisionsretur

FODBOLD:Med lørdagens sejr på 2-1 over Kjellerup kunne Vejgaard Boldspilklub sætte et flueben af de helt store for denne sæson.

På Sofievej sikrede danmarksserieholdet nemlig en plads i oprykningsplayoff til den kommende 3. division trods to tilbageværende kampe i puljespillet.

- Vi har nået vores største målsætning om top-fire. Det er vi stolte af og glade for. På papiret skal vi som nedrykkere jo også ligge der. Men vi har haft stor udskiftning, og et nyt hold skulle spilles sammen. Så der har været meget arbejde på og uden for banen, fortæller Nickolaj Jonstrup.

Den tidligere divisionsbomber er ny cheftræner for Vejgaards førstehold, ligesom han har været førsteholdstræner i Nørresundby fB og Gug samt stået i spidsen for AaB's mandskab i Danmarksserien. Forud for indeværende sæson indtog han cheftrænerpladsen på Soffy Road, da Christian Flindt-Bjerg forlod klubben efter seneste sæsons nedrykning fra 2. division.

- Da jeg mødte ind og skulle mærke omgivelserne, kunne jeg mærke, at jeg var kommet til en solid klub med dygtige fodboldspillere. Fra dag ét synes jeg, at det har været et solidt udgangspunkt. Der var unge spillere i kulissen, som skulle byde sig til, og vi har fået integreret mange af dem, så vi har et bredere hold, hvor der kan skiftes meget ud på positionerne, siger cheftræneren.

- Jeg har arbejdet med flere af de her genopbygningshold, og jeg må bare sige, at det handler om mentaliteten. I Vejgaard er der en solid base, hvor jeg kunne sætte mit præg som træner. Så jeg er motiveret og spændt på fremtiden, tilføjer han.

Vejgaard har kun tabt én kamp i den indeværende sæson i Danmarksserien. Det var til topholdet fra Lyseng i september. Siden er det dog de mange uafgjorte kampe, som har stækket aalborgenserne i kampen om oprykning.

Lyseng er nemlig seks point foran Vejgaard med to kampe tilbage af puljekampene, hvorefter oprykningsplayoff altså venter.

- Der er et stykke op til Lyseng og Silkeborg KFUM. De må være favoritter til oprykningen. Men det kommer jo an på, hvad vi ender med af point. På torsdag har vi Lyseng på hjemmebane i en direkte duel, hvor vi kan komme tættere på dem. Vinder vi den, har vi spillet os i en fornuftig position, siger Nickolaj Jonstrup.