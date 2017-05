Succes-træner siger stop

THISTED: Han er på nippet til at rykke op i 1. division i fodbold med Thisted FC.

Men trods den aktuelle succes har cheftræner Bo Zinck takket nej til klubbens tilbud om en forlængelse af den kontrakt, der udløber efter sæsonen.

- Jeg er utrolig glad for at være i Thisted FC, og jeg er beæret over, at klubben gerne vil holde på mig. Jeg siger kun nej tak, fordi jeg har utrolig svært ved at få min hverdag til at hænge sammen, forklarer Bo Zinck.

- Jeg har to børn, som jeg stort set kun ser om morgenen, et fuldtidsarbejde og en kone, der godt kunne bruge lidt støtte. Samtidig bor jeg stadig i Pandrup, og køreturen til og fra Thisted er lang. Jeg kommer helt sikkert til at savne drengene på holdet, men nogle gange er man nødt til at prioritere, siger Bo Zinck.

Thisted FC er under Bo Zincks ledelse godt på vej til at spille sig op i 1. division. Klubben har vundet alle sine syv turneringskampe i foråret uden at lukke mål ind.