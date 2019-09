Succesduo fortsætter parløbet i Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:For få uger siden forlængede cheftræner Stefan Madsen sin kontrakt med Aalborg Håndbold frem til sommeren 2021. Nu har assistenten Arnór Atlason gjort det samme.

Den 35-årige islænding stoppede sin aktive karriere i Aalborg i sommeren 2018, og han har sidenhen med stor succes fungeret som assistenttræner.

- Han supplerer Stefan på fortrinlig vis, og spillertruppen nyder godt af hans kæmpemæssige erfaring, siger direktør Jan Larsen i en pressemeddelelse.

Hovedpersonen selv ser frem mod flere spændende udfordringer med Aalborg Håndbold.

- Skiftet fra spiller til trænergerning er gået over al forventning. Jeg befinder mig derfor i en optimal situation, hvor jeg får lov til at fortsætte det gode samarbejde med Stefan og samtidigt har mulighed for fortsat at udvikle mig i Aalborg Håndbold, hvor jeg trives rigtig godt, siger Arnór Atlason.