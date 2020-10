Succesen udeblev i Vendsyssel: Nu vil amerikaner slå igennem i Thisted

FODBOLD:Det var et yderst velspillende Thisted-hold, som søndag scorede hele fire mål i 2. divisionskampen mod Næsby.

Thisted FC havde ellers haft svært ved at finde vej til netmaskerne, hvor det forinden opgøret mod fynboerne kun var blevet til syv mål i seks kampe.

Angriberen Yao Dieudonne var overalt i offensiven og kunne lade sig udskifte som dobbelt målscorer, mens den tidligere Vendsyssel-spiller Seyi Adekoya, gjorde en god figur i de 45 minutter, han fik i anden halvleg i sin debut for Thisted.

- Vi har i allerhøjeste grad manglet mål fra vores angribere, så det var en stor lettelse, at de fik fjernet den byrde fra deres skuldre med tre ud af fire mål fra vores offensive kræfter, siger Thisted-træner Bo Thomsen.

Cheftræneren har ikke lagt skjul på, at han gerne så, at holdet blev forstærket med en ekstra angriber. Det ønske fik Bo Thomsen opfyldt fredag, da Seyi Adekoya blev præsenteret som ny Thisted-spiller.

Nyerhvervelse med til at vende kampen

Seyi Adekoya, der har trænet med holdet siden onsdag, fik ophævet sin kontrakt i Vendsyssel i starten af året, hvorefter han tog til Balzan FC i den bedste maltesiske liga.

Det ophold stod dog kun på i halvanden måned og fik en brat afslutning grundet coronapandemien. Derfor havde Seyi Adekoya ikke spillet fodbold siden marts, før han søndag fik den sidste halvleg mod Næsby.

Yao Dieudonne og Seyi Adekoya fandt ind et godt samarbejde i Thisted-offensiven.

- Det var helt fantastisk at være tilbage på en fodboldbane, og så endda score og vinde i sin debut. Det kunne ikke være bedre, lyder det amerikaneren, som har opholdt sig USA de seneste måneder, før han blev hentet til Thisted.

Seyi Adekoya kom på banen ved stillingen 0-0, og han var en af de store profiler i offensiven, som med en assist og et mål var med til at vende kampen fra 0-1 til 4-2.

- Det er eminent at have en mand, som i kraft af sin fart kan gøre en forskel. Ved vores fjerde mål var han et stykke bag forsvarsspilleren, men han fik alligevel spurtet sig frem til at være først over returen, så han kunne prikke bolden i mål, siger Bo Thomsen.

Ny start i Danmark

Selvom det kun blev til en kort periode på Malta, så var det et skifte, som han selv beskriver, som et eventyr han havde lyst til at prøve. Med det sagt slår han fast, at han er glad for at vende retur til Danmark.

Amerikaneren var med sin fart svær at styre for Næsby-defensiven. Foto: Lars Pauli

- Den maltesiske liga er meget præget af individuelle præstationer. Der er jeg mere til den danske stil, hvor det er holdet, som i fællesskab skal vinde kampene, siger amerikaneren, der ikke var helt tilfreds med sin første tørn i Danmark.

- Jeg var næsten halvandet år i Vendsyssel, men der var nogle ting, som ikke gik så godt, så jeg fik aldrig tiden til at slå igennem.

Adekoya har lagt tiden i Vendsyssel bag sig og vil nu fokusere på at levere resultater i den blåhvide trøje

- Jeg vil arbejde stenhårdt for, at klubben og jeg selv får succes. Det kræver, at jeg finder ind i et godt samarbejde med mine holdkammerater. Og så skal jeg selvfølgelig have mål og assist på statistikkerne, siger Seyi Adekoya, der startede godt på den konto med en enkelt af hver mod Næsby.