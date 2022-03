Succesrig cheftræner har fået perfekt start i FC Thy

FODBOLD:Peer Lisdorf er ny mand i spidsen for fodboldkvinderne i FC Thy-Thisted Q, og den 54-årige sjællænder kunne næppe have drømt om en bedre start i sit nye job.

Lørdag spillede FC Thy-Thisted Q sig i pokalfinalen efter en 1-0-sejr over FC Nordsjælland, der over to semifinaler dermed blev slået 3-1. Det var den tredje sejr af ligeså mange mulige for Peer Lisdorf, efter at debuten resulterede i en sejr over B93.

- Det er en rigtig dejlig start. I dag var det lidt nervøst, men vi spillede også på en noget anden bane end for en uge siden. Derfor havde vi også talt om ikke at spille bolden for meget tilbage for ikke at risikere noget. Det var dejligt, at vi vandt til sidst, men vi burde nok også have scoret lidt før, siger Peer Lisdorf.

I stedet måtte han og de øvrige tilskuere på Sparekassen Thy Arena væbne sig med tålmodighed, indtil Rikke Dybdahl skabte den store forløsning med sit mål i det 86. minut. Dermed spillede thyboerne sig i den tredje pokalfinale i træk og sikrede sig muligheden for at forsvare sidste sæsons pokaltitel.

- Det var selvfølgelig en stor lettelse at få det afgjort. Det er rigtig stærkt af spillerne og af klubben med tre finaler i træk, og den erfaring hjalp os måske også i kampen i dag, siger Peer Lisdorf, der ved årsskiftet overtog cheftrænerjobbet i FC Thy-Thisted Q fra Allan Drost. Tidligere i trænerkarrieren har han ført både Brøndby og HB Køge til danske mesterskaber.

- Det kan også blive rigtig godt her, men det handler meget om, hvilke forhold vi kan sikre spillerne. Vi er begyndt med morgentræninger, så mange af spillerne træner nu fem eller seks gange om ugen. Der har vi rykket os, og vi er også ved at være godt besat i forhold til behandlere, analyse og fysisk træning.

- Jeg vil gerne fokusere på mere indiviudel træning, men det handler selvfølgelig om, hvilke midler der er til rådighed. Er resultaterne gode, bliver det også nemmere at skaffe sponsorer, så tingene går jo hånd i hånd, konstaterer Peer Lisdorf.

På den kortere bane venter der FC Thy-Thisted Q en pokalfinale mod enten Fortuna Hjørring eller AGF. De to hold mødes søndag i Hjørring i returkampen efter 2-2 i den første kamp i Aarhus for en uge siden.

Finalen spilles først til maj, så først gælder det slutspillet i Gjensidige Kvindeligaen, hvor thyboerne åbner på en fjerdeplads med fem point op til Brøndby på tredjepladsen.

- Vi skal selvfølgelig forsøge at jagte den bronzemedalje, for det kunne være fantastisk at opnå det, men det gælder jo om at tage det kamp for kamp. Nu har jeg spillet med de samme 11 i de tre første kampe, og det tror jeg aldrig, jeg har gjort før. Jeg syntes, at det var bedst, at jeg som ny lagde mig fast på et hold, men jeg har allerede varslet, at der bliver skiftet mere ud i slutspillet, for vi skal heller ikke ud i, at vores trup knækker over i to, siger Peer Lisdorf.

FC Thy-Thisted Q's første kamp i slutspillet er på næste søndag, hvor der venter en udekamp mod Kolding.