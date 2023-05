Superliga-duo i kamp for AaB: Sådan kan de bidrage

AALBORG:Anosike Ementa og Jonas Skulstad er to af de AaB-spillere, der har fået mindst spilletid i superligaholdets forårssæson. Tirsdag var de derfor på banen for aalborgenserne i Future Cuppen, hvor AaB spillede 2-2 mod et stærkt Silkeborg-hold med Kasper Kusk og Søren Tengstedt i startopstillingen.

Her var Anosike Ementa ekstrem synlig og skabte mange chancer til holdkammeraterne, ligesom han fremtvang et straffespark. Den to meter høje angriber var da også godt tilfreds med kampen.

- Især i første halvleg var vi stærke og fulgte vores koncept perfekt. Jeg synes også, jeg var meget involveret i spillet, så det var dejligt, forklarer den 21-årige angriber.

AaB - Silkeborg 2-2 Fodbold, Future Cup

Mål: 1-0 Jakob Gaardsøe (27. minut), 1-1 Søren Tengstedt (33. minut), 2-1 Fisnik Isaki (straffe, 46. minut), 2-2 Sebastian Biller (77. minut)

Startopstilling, AaB (4-3-3): Bertil Grønkjær - Emil Nymann, Jacob Buus, Jonas Skulstad, Benjamin Damsgaard - Fisnik Isaki, Gustav Dahl, Mads Bomholt - Anders Noshe, Anosike Ementa, Jakob Gaardsøe

Det indtryk bakker AaB-træner Rasmus Würtz op om, efter at have set Anosike Ementa i 60 minutters aktion mod Silkeborg.

- Han er fysisk stærk og svær at komme ind på kroppen af, så han er god at spille bolden op på. Jeg synes godt, vi kunne have været endnu hurtigere til at støtte ham, for når han får lagt bolden af og accelerer ind i boksen, er han farlig. Samtidig kan også han true dybt, for han er faktisk også ganske hurtig, lyder rosen.

Skulstad og opspillet

Forsvarsspilleren Jonas Skulstad spillede alle 90 minutter som forsvarsstyrmand og var stærk i duelspillet. Han blev dog også mindet om, hvor han skal forbedre sig, hvis han skal erobre spilletid på superligaholdet.

- Jonas forsøgte at tage lederrollen på sig og spillede en okay kamp. Han lavede måske et par missere i opspillet, og han ved også godt selv, at han skal blive endnu skarpere i den del af spillet. Et hold som Silkeborg er normalt dygtige til at straffe den slags, forklarer Rasmus Würtz.

Blandt spillerne fra AaB Akademiet var det især opløftende at se højresiden med Emil Nymann og Anders Noshe i kampen mod Silkeborg. De fik fint i spænd sammen, og Noshe erobrede en del bolde i presspillet ligesom han truede dybt med sin fart.

Se højdepunkterne fra AaB mod Silkeborg i Future Cuppen herunder: