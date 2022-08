Superligadebut: AaB må kaste 17-årig for hestene

FODBOLD:Normalt siger man, at man aldrig skal skifte ud på et vindende fodboldhold, men det gør AaB-træner Lars Friis alligevel på to positioner til superligaholdets søndagskamp mod Randers FC.

Den ene ændring i forhold til sidste weekends 2-1-sejr over Brøndby er dog tvungen, da målmand Josip Posavec ikke er blevet kampklar efter nogle dage i sygesengen. Det betyder, at 17-årige Theo Sander starter i kassen på Cepheus Park og får sin officielle AaB-debut. Dermed bliver han den yngste målmand i superligahistorien.

Theo Sander får sin officielle debut, når AaB gæster Randers FC.

Kampstart kl. 14.00 på Cepheus Park Randers.



Følg opgøret direkte på Canal 9, Discovery+ eller P4. #AaB #SuperAaB #sldk #RFCAaB #HeleNordjyllandsHold pic.twitter.com/J8Pfg08H8F — AaB (@aabsportdk) August 28, 2022

Lars Friis' anden ændring er af frivillig karakter. Angriberen Anosike Ementa, der stadig har sit første mål i AaB-trøjen til gode, må en tur på bænken, mens Milan Makaric for første gang siden sæsonpremieren er blandt de startende 11 navne.

Der er kampstart klokken 14.00 i Randers, og du kan følge superligakampen i vores liveblog her på siden.